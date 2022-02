Langenhagen

Das Orkantief „Ylenia“ ist über Deutschland hinweggefegt und hat auch in der Region Hannover Schäden angerichtet. Um etwa 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag stürzte ein Baum auf die Abfahrt der Bundesautobahn 352 in Höhe der Anschlussstelle Flughafen Langenhagen.

Ein Lastwagenfahrer konnte nach Angaben von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert noch rechtzeitig ausweichen. In der Folge fuhr sich der Lkw fest und musste von einem Abschleppdienst befreit werden. Die Feuerwehr zersägte den Baum und beseitigte ihn von der Straße. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Wenige Einsätze für die Feuerwehr

Darüber hinaus wurde die Feuerwehr Langenhagen nur zu wenigen weiteren Einsätzen gerufen, die meistens klein blieben. Die Feuerwehr Krähenwinkel musste etwa wegen eines Baums in die Karl-Kellner-Straße ausrücken. Bis 6.30 Uhr gab es seit der Vorwarnung der Region Hannover im ganzen Gebiet der Stadt Langenhagen insgesamt nur vier Alarmierungen für die Feuerwehren, von denen einer noch vor dem Ausrücken der Einsatzkräfte wieder abgebrochen wurde.

Baum fängt umgestürzten Stamm auf

Gegen 7.30 Uhr drohte ein loser Dachziegel in Kaltenweide auf den Gehweg zu stürzen. Um 10.30 Uhr musste die Ortswehr Langenhagen in den Elsterweg ausrücken, weil ein Baum auf ein Haus zu stürzen drohte. Ein Nachbarbaum konnte den Sturz auffangen. Mit einer Seilwinde wurde der gefällte Stamm angehoben, sodass er auf den Boden fallen konnte.

Zweieinhalb Stunden später drohte offenbar eine 15 Meter hohe Tanne – wieder in der Karl-Kellner-Straße – auf eine Garage zu kippen. Hier mussten die Rettungskräfte allerdings nicht eingreifen. Auch hier wurde der Baum von einem anderen abgestützt und befand sich so in einer sicheren Lage. „Keine akute Gefahr“, so der Feuerwehrsprecher.

Von Cecelia Spohn und Andreas Krasselt