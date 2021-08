Langenhagen

Die niederschlagsarmen Sommer der vergangenen Jahre haben auch den Bäumen in Langenhagen stark zugesetzt – und manchem auch zu stark: Die Region Hannover muss deshalb im Bereich Langenhagen nun kurzfristig 23 Bäume an Kreisstraßen fällen lassen. Nach den trockenen Sommern in den Jahren 2018 bis 2020 sind die Bäume mittlerweile so stark geschädigt, dass sie aus Gründen der Verkehrssicherheit entfernt werden müssen.

Im Langenhagener Stadtgebiet betroffen sind Bäume an den Kreisstraßen 310, 324 und 326. Die Fällarbeiten sind für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag, 1. bis 10. September, geplant. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in dieser Zeit mit kurzfristigen Behinderungen rechnen, für die die Region Hannover um Verständnis bittet.

Von Frank Walter