Langenhagen

Gut 1,8 Millionen Euro investiert die Stadt Langenhagen in den Ausbau der Straße Am Pferdemarkt zwischen Walsroder Straße und Hanseatenstraße. Die umfangreichen Arbeiten auf der viel befahrenen Strecke – etwa 12.000 Fahrzeuge nutzen die Verbindungsstrecke in West-Ost-Richtung innerhalb von 24 Stunden, darunter 500 Lastwagen – haben im Juni begonnen und sollen bis zum nächsten Frühjahr andauern.

Nach Angaben der Rathaussprecherin Sabine Mossig musste nun für neue Hausanschlüsse im Bereich der Kreuzung Am Pferdemarkt und Hanseatenstraße die Verkehrsführung geändert werden. In der Folge wurde die Fahrbahn auf eine Spur eingeengt, bis zum 12. November gilt in dem Abschnitt Tempo 30.

Erst im vergangenen Oktober hatte der Energieversorger Enercity die Straße Am Pferdemarkt angefasst und ein modernes Leitungssystem eingebaut. Die Arbeiten dauerten drei Monate. Dass die Stadt nicht im direkten Nachgang die Straße saniert hatte, lag nach Auskunft des Rathauses an der seinerzeit noch fehlenden Zusage über eine Förderung von Bund und Land.

Umleitung ist weiträumig ausgeschildert

In der Vergangenheit hatte es Mossigs Angaben zufolge aber keine größeren Beeinträchtigungen gegeben. Deshalb ist die Verwaltung optimistisch, dass das bei den weiteren Arbeiten so bleiben wird. Bis dahin wird der Verkehr weiter weiträumig umgeleitet. Von der Flughafenstraße kommend führt die Umleitung über die Wagenzeller Straße und die Heinrich-Hagemann-Allee zur Walsroder Straße. Autofahrer aus Richtung Reuterdamm werden über die Walsroder Straße, die Godshorner Straße und die Westfalenstraße zur Flughafenstraße geleitet. Vom Süden aus kommend mit Fahrtrichtung Norden führt die Umleitungsstrecke über die Godshorner Straße und Walsroder Straße.

Detaillierte Angaben zu dem Straßenbauvorhaben bietet die städtische Abteilung für Verkehr und Straßen auf der Website www.langenhagen.de/am-pferdemarkt an.

Von Sven Warnecke