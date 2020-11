Langenhagen

Das City Center Langenhagen (CCL) hat ein Gewinnspiel gestartet. Im Erdgeschoss der Ladenzeile präsentieren 40 Modepuppen die aktuelle Herbstgarderobe. Auf acht runden Flächen tragen die Kunststoffpuppen Outfits der ansässigen Geschäfte. Das CCL verlost täglich Hose, Jacke und Pullover samt einer Tasche oder ein Paar Schuhen. Die Aktion läuft noch bis zum Sonnabend, 7. November.

Teilnehmer melden sich beim Gewinnspiel im Internet an

Und so funktioniert das Gewinnspiel: Die Besucher schauen sich die Herbstmode an und suchen sich ihr Lieblingsoutfit aus. Jede bekleidete Puppe trägt eine Nummer. Zudem ist dort ein QR-Code notiert, der mit dem Smartphone gescannt werden kann. So gelangt man auf die Website, wo man seine persönlichen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel einträgt.

Bis zum 7. November ist jeden Tag während der Modeausstellung die Teilnahme einmal möglich. Die Einsendungen, die bis 24 Uhr ankommen, werden an dem jeweiligen Tag berücksichtigt. Nach Mitternacht eintreffende Anmeldungen werden zum nächsten Tag zugeordnet. Am Sonnabend endet das Gewinnspiel um 18 Uhr.

Agentur informiert Gewinner

Unter allen Bewerbern wird jeweils am Folgetag ein Gewinner von einer vom CCL beauftragten Agentur ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner und das Geschäft, aus dem die Bekleidung, die Schuhe oder die Tasche stammen, werden von der Agentur per E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Die Gewinner können ihre Kleidung dann vom 7. bis 14. November in dem jeweiligen Geschäft abholen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier