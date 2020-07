Godshorn/Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall in Godshorn ist eine 75 Jahre alte Radfahrerin verletzt worden. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei Langenhagen wollte die Seniorin am Freitag gegen 13 Uhr von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes aus auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei habe die Frau offenbar ein Mädchen übersehen, das ebenfalls mit einem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenprall, bei dem die Frau das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich eine kleine Platzwunde im Gesicht sowie Hautabschürfungen am Handgelenk und am Knie zu. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte in eine Arztpraxis.

Wie die Polizeisprecherin am Sonntag weiter berichtete, kam es zuvor zwischen den beiden Radfahrerinnen zu einem kurzen Wortwechsel. Anschließend setzte das als etwa zehn Jahre alte und dunkelhaarig beschriebene Mädchen die Fahrt in Richtung der Straße Am Moore fort. Das Kind wird nun als Zeugin gesucht. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Autofahrerin übersieht beim Abbiegen Radler

Einen weiteren verletzten Radfahrer hat es am Sonnabend gegen 9.35 Uhr im Bereich der Niederrader Allee an der Ecke zur Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen gegeben. Nach Polizeiangaben wollte eine 36 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem BMW auf die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Dabei habe sie offenbar den von links kommenden 56-jährigen Radfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer konnte sich zum Glück jedoch abfangen und so einen Sturz verhindern. Er zog sich dennoch leichte Prellungen am linken Schienbein zu, das Fahrrad wurde nicht beschädigt. An dem schwarzen BMW blieben Kratzer im Lack zurück. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Von Sven Warnecke