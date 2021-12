Langenhagen

Da saßen sie also auf der Bühne, die zwölf Sechstklässler des Gymnasiums Langenhagen, und stellten ihr Lieblingsbuch vor. Kurze Beschreibung des Inhalts, dann daraus vorlesen, später noch einen unbekannten Text vorlesen – der Klassiker bei Vorlesewettbewerben, so auch hier am Gymnasium. Was niemand sah: Viel Vorarbeit hatte im Vorfeld angestanden, damit der Wettbewerb in der Aula des Schulzentrums überhaupt stattfinden konnte – und damit ist nicht die Vorrunde gemeint. In allen sechs Klassen des Jahrgangs hatten sich zuvor jeweils zwei Schüler für das Finale qualifiziert.

In der Aula richtet das Gymnasium Langenhagen den Vorlesewettbewerb aus – inklusive Live-Übertragung in die Klassenräume. Quelle: Stephan Hartung

Wegen der verschärften Corona-Lage hatten sich die Organisatoren Carola Kreiser und Didem Bakri dagegen entschieden, eine Präsenzveranstaltung in der Aula mit mehr als 100 überwiegend ungeimpften Kindern auf die Beine zu stellen. Die Lösung in Pandemie-Zeiten: Videoübertragung. Die Lesungen wurden live aus der Aula in die Klassenzimmer übertragen. „Das hat auch besser geklappt als im Vorjahr. Damals hatten wir keinen Ton“, erzählte Kreiser.

In der Aula richtet das Gymnasium Langenhagen den Vorlesewettbewerb aus - inklusive Live-Übertragung in die Klassenräume. Quelle: Stephan Hartung

Logistischer Aufwand ist bei Wettbewerb immens

Für viel mehr Aufwand als die Technik sorgte die logistische Komponente: Denn alle sechsten Klassen befinden sich in der Außenstelle des Gymnasiums Langenhagen am Ada-Lessing-Platz – einst Hindenburgstraße. Weil dorthin aber keine digitale Übertragung möglich ist, machten sich die Schüler aus der Außenstelle gruppenweise auf ins Schulzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße. Dort waren auf dem sogenannten Containercampus sechs Klassenräume für sie reserviert – aus diesen mussten Mittel- und Oberstufen-Schüler vorübergehend ausziehen und auf Fachräume ausweichen. „Wir haben das gut hingekommen. In dem Neubau wird das bald hoffentlich besser“, gab sich Kreiser zuversichtlich.

Carola Kreiser (links) und Didem Bakri haben den Vorlesewettbewerb organisiert. Quelle: Stephan Hartung

Ein Aufwand, der sich offensichtlich lohnte. Die Kinder zeigten viel Begeisterung beim Vorlesen. „Und es ist auch ein wichtiges Zeichen, dass wir den Wettbewerb trotz Corona machen“, sagte Didem Bakri. Immerhin ein kleines Publikum war in der Aula anwesend, aus jeder Klasse durften vier Kinder mitkommen. Nach der zweiten Runde standen die Sieger fest, als die Teilnehmer aus dem Buch „Am 4. Advent morgens um vier“ vorlesen mussten. In diesem Fremdtext geht es darum, wie ein reicher Mensch erst dann reich wird, wenn er das Glück mit anderen Leuten teilt.

Die glückliche Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs war Lia Fichte aus der Klasse 6d, gefolgt von Amelia Jess (6b) und Luis Bussius (6f). Sie erhielten, genau wie alle anderen Teilnehmer von der Buchhandlung Böhnert gestiftete Bücher. Für Lia geht es im nächsten Frühjahr weiter mit dem Vorlesewettbewerb auf Regionsebene, wenn sie als Vertreterin des Gymnasiums Langenhagen gegen die anderen Schulsieger aus Hannover und Umgebung antritt.

Von Stephan Hartung