Eine ungültige Wahl, die Änderung der Wahlordnung und ein enttäuschter komplett zurückgetretener Seniorenbeirat – diese Themen haben die politische Arbeit für Senioren in Langenhagen in den vergangenen Monaten beeinflusst. Nun stehen die Zeichen auf Neuanfang: Der neue Seniorenbeirat hat Ende Mai seine Arbeit aufgenommen und nach eigenen Angaben bereits etliche Themen angeschoben. Und weitere Vorhaben stehen auf dem Plan des aus elf Mitgliedern bestehenden Gremiums.

Ob Senioren-Wassergymnastik in der Wasserwelt, Seniorenfahrtrainings „Fit für´s Auto“, Veranstaltungen der Polizei zu Sicherheit und Kriminalitätsprävention oder Handyschulungen für Senioren – das Themenspektrum ist vielfältig.

Pressewart Gerhard Friebe etwa, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, würde gern die Behindertenparkplätze in Langenhagen in den Fokus nehmen, welche die Bezeichnung behindertengerecht aus seiner Sicht nicht verdienen. „Am CCL bin ich beim Aussteigen aus dem Auto schon mit den Rädern des Rollstuhls im Gulli stecken geblieben“, berichtet er. „An die Pestalozzi-Schule nehme ich immer meine eigene Rampe mit, um dort in die Sporthalle zu gelangen“, ergänzt er.

E-Ladestationen und ein öffentliches WC fürs Weiherfeld

All diese Schwachstellen will er nach eigenen Angaben der Inklusionsbeauftragten Sabine Hettinger präsentieren und mit ihr gemeinsam in Angriff nehmen. „Ich würde gern das Ruftaxi wiederbeleben, damit ältere Menschen beispielsweise nach dem Besuch von Kulturveranstaltungen am Abend sicher nach Hause kommen“, ergänzt die stellvertretende Beiratsvorsitzende Erika Döhner.

Die Sicherheit und die Lebensqualität älterer Menschen sollen verbessert werden – diesen Zielen verschreibt sich der Seniorenbeirat. Ganz konkret wollen die elf gewählten Vertreter sich als nächstes zweier Themen im Weiherfeld annehmen. „Im ganzen Einkaufszentrum gibt es keine einzige Toilette“, beklagt Döhner. „Das muss sich ändern“. Der Vorsitzende Joachim-Horst Schorlies bemängelt zudem, dass dort auch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge fehlen. „Das kann eigentlich nicht angehen, wenn man bedenkt, wie viele Menschen die S-Bahn-Station Kaltenweide als Umsteigepunkt nutzen“, sagt er.

Menschen generationsübergreifend zusammenführen

Weitere Projekte, die der Seniorenbeirat wieder aufleben lassen möchte möchte, sind Erzählcafés, die ältere und jüngere Menschen zusammenbringen, sowie die beliebten Reparaturcafés. „Auch die Notfalldosen für medizinische Notfälle möchten wir breitflächig anbieten“, betont Friebe. „Diese Dosen mit Medikamenten und medizinischen Informationen können Leben retten.“

„Auf jeden Fall wollen wir immer nah am Bürger sein“, sagt Schorlies. Deshalb hat das Gremium auch ein Boule- und Schachturnier im Eichenpark initiiert. Am Sonntag, 25. August, können sich Senioren von 10.30 bis 15.30 Uhr beim Boulespielen messen und beim Schachturnier an gleicher Stelle und zur gleichen Uhrzeit am Sonntag, 15. September.

Wer Fragen und Anregungen zur Arbeit des Langenhagener Seniorenbeirats hat, kann sich an Joachim-Horst Schorlies unter Telefon (0511) 735839 und Erika Döhner unter Telefon (0511) 733733 wenden.

