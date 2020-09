Langenhagen

Am bundesweiten Aktionstag gegen den Stellenabbau bei der MAN Truck und Bus Deutschland haben auch Mitarbeiter am Standort Langenhagen teilgenommen – außer Laatzen einer von zwei Betriebsstätten des Unternehmens in der Region Hannover. Am Dienstagmittag legten 50 Beschäftigte für 30 Minuten ihre Arbeit nieder und protestierten vor dem Werksgelände an der Holstenstraße in Langenhagen gegen die Pläne der Konzernspitze.

IG-Metall: Ein Drittel ist zu viel

Thadeus Mainka von der IG Metall gibt einem Fernsehteam ein Interview. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

„Dies ist der Protest gegen den geplanten Abbau von 1500 Stellen bei den bundesdeutschen Niederlassungen und Servicewerkstätten“, sagt der IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Thadeus Mainka. Deutschlandweit gebe es bei MAN 5200 Arbeitsplätze in der Vertriebsorganisation. „Damit sind jetzt also fast ein Drittel der Stellen gefährdet. Das kann nicht sein, dagegen wehren wir uns.“

Weitere HAZ+ Artikel

Nach Meinung von Bastian Sedenz wäre ein Stellenabbau im Servicebereich völlig kontraproduktiv. „Viele Kunden entscheiden sich für MAN, weil es deutschlandweit ein dichtes Netz gibt“, sagt der Vorsitzende des Betriebsrats am Standort Langenhagen. Sedenz, der dort zudem Leiter des Teams Teile und Zubehör ist, fürchtet eine sinkende Attraktivität und Akzeptanz der Marke bei einem lückenhaften Servicenetz. Er vergleicht dies mit der oft in den Medien thematisierten Infrastruktur für Elektroautos. Denn wegen fehlender Stromtankstellen sei der Kauf eines E-Autos aktuell noch nicht so attraktiv.

Alle Mitarbeiter haben protestiert

Am vergangenen Donnerstag habe man den Termin mit der IG Metall abgestimmt, die Mitarbeiter dann durch Aushänge und persönliche Ansprachen über die Protestkundgebung informiert, sagt Sedenz. Insgesamt arbeiten am MAN-Standort Langenhagen 76 Beschäftigte. Alle 50 Mitarbeiter, die an diesem Tag im Dienst waren, hätten sich seinen Angaben zufolge an der Kundgebung beteiligt.

Von Stephan Hartung