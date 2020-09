Langenhagen

Das Spiel beginnt auf einem anderen Planeten – dem Mars. Und doch ist die Umgebung verknüpft mit der realen Welt. Wer die Spielfigur in „Mars Mission“ steuert, kann etwa die Langenhagener Marché-Bäckerei am Flughafen betreten. Hier lernt der Spieler, wie man ein Brot backt. Die Figur knetet den Teig, packt die Form in den Gärschrank, schiebt sie danach in den Backofen. Mit diesem ungewöhnlichen Szenario will das Langenhagener Unternehmen Einfach Genial die Berufsorientierung erleichtern.

Seit August können insbesondere förderungswürdige Schüler in dieser virtuellen Welt Arbeitsprozesse kennenlernen, sich ausprobieren – und Entscheidungen treffen. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zur Berufswahl, denn was fehlt ist der Geruch und die Haptik. Für einen ersten Eindruck aber soll es reichen. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie sind zahlreiche Praktika, Berufsmessen und auch der Unterricht ausgefallen.

Projekt kostet 100.000 Euro – auch Langenhagener Schule dabei

Schon seit 2011 setzt sich das gemeinnützige Unternehmen Einfach Genial, das seinen Sitz im Bürohaus Brandboxx an der Bayernstraße hat, für förderungswürdige Schüler ein. Am neuen Projekt Digitales Trainingscenter beteiligen sich insgesamt sechs Schulen mit 100 Jugendlichen vorwiegend aus achten und neunten Klassen. Auch die Robert-Koch-Realschule Langenhagen sowie die Realschule Wedemark sind mit dabei. Finanziert wird das fast 100.000 Euro teure Vorhaben größtenteils von der Region Hannover, der Bundesagentur für Arbeit und dem Verein Mehr Aktion für Kinder und Jugend.

Eine Schülergruppe nimmt am digitalen Berufsorientierungsprogramm von Einfach Genial in Langenhagen teil – hier in einer größeren Gruppe vor der Corona-Pandemie. Quelle: Malay Keophilavanh

„Herkunft, Sprache und Schulform sollen hier keine Rolle spielen“

Das Videospiel „Mars Mission“ ist nur ein Teil des Projekts von Einfach Genial. Die drei Macherinnen um Geschäftsführerin Claudia Ghouri verfolgen einen künstlerischen Ansatz und arbeiten mit den Schülern frei nach dem Motto „einfach machen“. „Herkunft, Sprache und auch die Schulform sollen hier keine Rolle spielen“, sagt Ghouri. Jugendliche, die durch das Raster fallen, könnten hingegen lernen, eigene Entscheidungen zu treffen und ihr Potenzial zu erkunden. Dazu kommen die Schüler in die Büroräume nach Langenhagen und experimentieren etwa mit 3-D-Druckern, von zu Hause aus können sie zudem Aufgaben über das Lernportal erledigen.

Einfach Genial verschafft mit diesem Onlinekonzept nicht nur der Digitalisierung in der Bildung einen Schub, sondern rüstet sich auch für einen möglichen erneuten Shutdown. Im Notfall könnten sie das Programm komplett digital anbieten – ohne Präsenzbesuch der Schüler. Auch deshalb hat sich die SPD-Regionsfraktion bei einem Besuch nun ein Bild davon machen wollen, wie die Kreativschmiede funktioniert, die Jugendliche vor der Arbeitslosigkeit bewahren könnte. Das Langenhagener Unternehmen ist zwar regionsweit aktiv, vor Ort aber noch recht unbekannt. Das soll sich ändern. Und wenn es nach den Geschäftsführerinnen geht sogar über das Land hinaus.

Claudia Ghouri, Geschäftsführerin von Einfach Genial, zeigt Andreas Strauch, SPD-Regionsabgeordneter, den 3-D-Drucker im Langenhagener Büro. Quelle: Sebastian Stein

Denn was die drei hier aufgebaut haben, ist in der Tat außergewöhnlich. Das Videospiel etwa, das sich von der Optik durchaus mit modernen Spieleklassikern vergleichen lassen kann, haben überwiegend Praktikanten aufgebaut – also Jugendliche für Jugendliche. Einer davon ist Lucas Mohr. Der 25-Jährige studiert ab dem kommenden Semester – zuvor hat er allerdings in Langenhagen noch die Spielidee zu Mars Mission entwickelt.

Bewerber aus aller Welt wollen zu Einfach Genial

Das weckt letztlich auch Begehrlichkeiten. Für die Praktikumsplätze hatte Einfach Genial kürzlich über 100 Bewerbungen aus vielen Ländern weltweit. Und auch für die Unternehmen vor Ort liegt im Projekt ein gewisser Reiz. Wer sich beteiligt, kann schließlich mit dem Nachbau des Unternehmens Teil im Spiel „Mars Mission“ werden – und damit interessante Bewerber für Ausbildungsplätze gewinnen.

Auch Schulen und Schüler, die nicht direkt am Projekt beteiligt sind, können etwa das Spiel Mars Mission selbst ausprobieren. Eine kostenlose Download-Datei findet sich unter www.mars-mission.org/lernspiele.

