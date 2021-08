Langenhagen

Der Weg ist das Ziel: „Auf nach Bethlehem!“ heißt es ab dem 12. September bei der St.-Paulus-Kirchengemeinde in Langenhagen. Dabei geht es nicht nach Bethlehem in Israel, sondern nach Sachsen – zur Partnergemeinde Bethlehem in Leipzig. Das Ziel soll nach drei Wochen – am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit – erreicht sein. Der Weg dorthin führt über 21 Etappen und beträgt ziemlich genau 444 Kilometer.

Auftakt mit Musik von „Rock am Kirchturm“

Zum Auftakt der Wandertour beginnt am Vorabend pünktlich um 18.07 Uhr, nachdem der letzte Glockenschlag verklungen ist, das traditionelle Musikfestival „Rock am Kirchturm“. Mit dabei ist die Green River Gang und eine Delegation aus Leipzig. Am nächsten Tag geht es dann nach dem Gottesdienst in St. Paulus los.

„Die erste Etappe führt bis zum Döhrener Turm, dazu sind Mitpilgerinnen und -pilger herzlich eingeladen“, sagt Initiator Eberhard Engel-Ruhnke. Die weitere Pilgerstrecke wird auf Teilen des Braunschweiger Jakobsweges und des Jakosbweges in Sachsen-Anhalt verlaufen. Start zu den einzelnen Etappen über Hildesheim, Braunschweig, Königslutter, Helmstedt, Halberstadt, Quedlinburg, Eisleben und Halle ist jeweils morgens um 10 Uhr. „Jede und jeder ist eingeladen, eine oder mehrere Etappen in moderatem Tempo mitzuwandern“, sagt Engel-Ruhnke. Übernachtet wird in Pilgerherbergen und günstigen Pensionen.

Geld wird für Ophelia gesammelt

Die Tour soll nicht nur der Erholung vom Alltag und der Besinnung auf den Glauben dienen – sie ist auch für einen guten Zweck gedacht: Für jeden absolvierten Kilometer spendet Engel-Ruhnke 50 Cent an Ophelia, das Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung in Langenhagen. Er hofft auf zahlreiche Menschen, die als Sponsoren oder Sponsorinnen entweder ihn unterstützen oder selbst einen Teil des Weges zurücklegen und einen Betrag spenden. „Mein Ziel sind insgesamt 1000 Euro“, kündigt Engel-Ruhnke an.

Ein täglicher Kurzbericht zu jeder Etappe ist nach dem Start auf Engel-Ruhnkes Facebook-Seite zu finden. Interessierte erhalten dort zudem weitere Informationen und einen detaillierten Streckenplan. Anmeldungen sind auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.st-pauluskirche.de möglich. Weitere Auskünfte gibt es im Gemeindebüro oder direkt bei Eberhard Engel-Ruhnke unter der Telefonnummer (0157) 37862579.

Von Stephan Hartung