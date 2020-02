Langenhagen

Die offizielle Grundsteinlegung mit geladenen Gästen ist für Freitagnachmittag geplant. Aber schon jetzt sind die aufgestellten Betonstelen für die neue Veranstaltungssporthalle auf dem Gelände des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße für alle weithin sichtbar. Speziell in den Abendstunden: Dann wird die Baustelle mit Scheinwerfern beleuchtet. Die Höhe der Säulen verrät bereits jetzt etwas über die Ausmaße des künftigen Gebäudes, in das die Stadt Langenhagen gut 14 Millionen Euro investiert.

Nach nur gut einem Jahr Bauzeit soll die etwa 2700 Quadratmeter große Dreifeldsporthalle inklusive einer 600 Besucher fassenden Tribüne fertiggestellt sein. Sie soll speziell Schülern und in zweiter Linie den Sportvereinen zur Verfügung stehen. Gerade die sporttreibenden Vereine benötigen in der Stadt dringend weitere Trainingszeiten. Der Engpass hatte sich mit dem Abriss der Sporthalle an der IGS Süd noch verschärft. Die Vereine mussten in der Folge enger zusammenrücken.

Von Sven Warnecke