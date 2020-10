Langenhagen

Der Betriebshof Langenhagen zählt einen neuen Lkw zu seinem Fuhrpark. Das 26 Tonnen schwere Fahrzeug ist mit einem 14 Meter langen Kranarm ausgestattet, der bis zu zwei Tonnen tragen kann und sich sogar über das Fahrerhaus hinaus komplett drehen lässt.

Zudem verfügt der neue Lkw über einen Schneepflug und eine mitlenkende Hinterachse. Dadurch benötige er einen kleineren Wendekreis als sein Vorgänger, was besonders im Winter ein Pluspunkt sei, erklärt Ceno Anders, Leiter des Betriebshofs Langenhagen. „Wir müssen nicht mehr so viel rangieren, wenn wir in den schmaleren Straßen räumen müssen.“

Abbiegeassistenten sollen Fahrradfahrer und Fußgänger schützen

Ebenfalls neu ist ein umfangreiches Abbiegeassistenten-System mit zusätzlichen Kameras, die das Blickfeld der Fahrer erweitern und somit Fahrradfahrer und Fußgänger vor Unfällen schützen sollen. Den Allrounder möchte die Stadt vorerst für den Transport von Schnittgut und Spielsand einsetzen. Ab Wintereinbruch soll er dann aber natürlich auch Salz streuen und nach Bedarf auch die Straßen räumen. Die Anschaffungskosten für das Fahrzeug liegen bei rund 270.000 Euro.

Von Leona Passgang