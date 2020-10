Langenhagen

Die Grüngutannahmestelle des Betriebshofs Langenhagen bleibt am Sonnabend, 3. Oktober, wegen des Feiertages geschlossen. Gleiches gilt für Freitag und Sonnabend, 9. und 10. Oktober. Hintergrund für die Schließung an diesen beiden Tagen sind die angekündigten Verdi-Warnstreiks. Vom Streik betroffen sein soll dann die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha). Dieses holt die Entsorgungscontainer des Betriebshof ab und liefert leere Container an.

Lesen Sie auch: Informationen zur Grüngutentsorgung gibt es unter www.langenhagen.de.

Anzeige

Aus diesem Grund öffnet Betriebshof nur noch an zwei Sonnabenden in diesem Jahr – am 17. und 24. Oktober. Dann geht die städtische Einrichtung in die Herbstsaison und öffnet nur noch montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr. Die Grüngutentsorgung an Sonnabenden wird erst im März 2021 wieder möglich sein, den konkreten Termin gibt es noch nicht.

Von Leona Passgang