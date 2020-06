Zwei Leichtverletzte, zwei bereits eingeleitete Strafverfahren und eine Fahndung sind das Resultat eines Unfalls am Sonnabend an der Walsroder Straße in Langenhagen. Zwei, wie sich später zeigte, betrunkene Radfahrer stürzten, weil ihnen ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte – und anschließend flüchtete.