Kaltenweide/Lehrte

Eigentlich ein Bagatell-Unfall: Ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Lehrte ist am Sonntag, 26. September, gegen 15 Uhr auf der Wagenzeller Straße in Langenhagens Ortsteil Kaltenweide an einer roten Ampel mit seinem Mercedes auf den Vorausfahrenden leicht aufgefahren. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze entstand nicht einmal Blechschaden, verletzt wurde auch niemand.

Als die dennoch alarmierte Polizei am Unfallort eintraf, witterten sie bei dem Lehrter deutlichen Alkoholgeruch. Es wurde ein freiwilliger Schnelltest mit dem Alkomaten angeordnet – und dieser lieferte einen überraschenden Wert: 3,84 Promille. Der Mann musste mit zur Wache, wo ein Arzt eine Blutprobe nahm. Das Ergebnis stand am Montag noch aus.

Doch damit nicht genug. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten auch noch fest, dass der 50-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach den polizeilichen Maßnahmen – es wurden gleich zwei Strafverfahren eingeleitet – durfte er die Wache wieder verlassen. Aber seinen Mercedes musste der Lehrter in Kaltenweide stehen lassen, hieß es von Götze abschließend.

Von Sven Warnecke