Langenhagen

In gleich mehrfacher Hinsicht hat ein Radfahrer in der Nacht zu Montag sein Schicksal herausgefordert. Nicht nur war er – wie sich später herausstellte – mit 2,4 Promille Atemalkoholgehalt auf sein Rad gestiegen. Er wollte zudem auf der Bundesstraße 522 fahren, der sogenannten Trogstrecke, was für Radfahrer verboten ist. Die Polizei stoppte den Mann, stellte das Rad sicher und ordnete eine Blutprobe an. Gegen den Mann ermittelt die Behörde nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und der widerrechtlichen Nutzung der Bundesstraße mit dem Fahrrad.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander