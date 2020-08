Langenhagen

Bei dem Versuch, mit dem Fahrrad einen Hang am Silbersee in Langenhagen hinunterzukommen, ist ein 47 Jahre alter Mann am Sonnabend gegen 19 Uhr gestürzt. Andere Passanten beobachteten das Manöver und alarmierten die Polizei. Die eingetroffenen Streifenbeamten ordneten daraufhin einen Schnelltest mit dem Alkomaten an. Das Ergebnis: 1,62 Promille. In der Folge musste der Mann auch eine Blutprobe abgeben. Gegen den Betrunkenen ist zudem ein Strafverfahren eingeleitet worden, teilte ein Sprecher des Kommissariats mit.

Polizei erwischt 21-Jährigen mit Joint

Auch gegen einen 21 Jahre alten Langenhagener läuft aktuell ein Strafverfahren. Streifenbeamte wollten am Sonnabend gegen 2.30 Uhr drei auf einer Parkbank an der Schützenstraße sitzende Männer kontrollieren. Dabei beobachteten die Polizisten noch, wie der 21-Jährige versuchte, einen noch glimmenden Joint im Mülleimer zu entsorgen. Der junge Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von Sven Warnecke