Krähenwinkel/Godshorn/Langenhagen

Die Polizei sucht einen Einbrecher, der am Freitag zwischen 10 und 10.10 Uhr in ein Haus an der Straße Auf dem Rußkampe in Krähenwinkel eingedrungen ist. Der Täter hatte mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür zum Wohnzimmer des Reihenendhauses eingeworfen. Bei der Suche nach Beute wurde der Unbekannte jedoch vom 22 Jahre alten Sohn der Eigentümer überrascht. Der Einbrecher flüchtete sofort zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei nicht vor.

Autoknacker entwenden Betriebsanleitung

In Godshorn haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7.20 Uhr, ein am Fliederweg abgestelltes Auto aufgebrochen. Nach Auskunft eines Polizeisprechers hatten die Täter die Scheibe der Beifahrertür des Opel eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie eine Jacke, eine Brille sowie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 800 Euro.

Mann fährt Auto ohne Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle an der Straße Schaumannshof hat die Polizei am Sonnabend gegen 0.50 Uhr das Auto eines 23 Jahre alten Mannes gestoppt. Dabei konnte der Fahrer des VW Golf jedoch keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Diese war ihm bereits vorher wegen eines anderen Vergehens von der Verkehrsbehörde entzogen worden.

