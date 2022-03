Langenhagen

Für 50 Cent können sich Passantinnen und Passanten wieder am Bienenfutterautomaten im Rathausinnenhof bedienen. Während der Wintermonate war der ehemalige Kaugummiautomat, der von der SPD-Abteilung Langenhagen betrieben wird, leer. Nun befinden sich in seinem Inneren wieder Kapseln mit bienenfreundlichem, regionalem Saatgut. „In unserem Automaten bieten wir zwei Blühmischungen an, die für Garten und Balkon geeignet sind”, sagt der Abteilungsvorsitzende Frank Stuckmann.

Es gibt mehr als 200 Automaten

Entstanden war die Initiative für die Bienenfutterautomaten 2019 aus einer Idee von Sebastian Everding aus Dortmund und der Aktion „Lass deinen Ort aufblühen!“ des Frankfurter Bildungsprojekts „Bienenretter“. Als Kooperationspartner stellt das Sozialunternehmen „Bienenretter Manufaktur“ das Füllmaterial mit heimischen Pflanzensamen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Vom Verkauf jeder Kapsel geht ein Förderbeitrag an die Bienenretter-Bildungsarbeit. Mittlerweile gibt es mehr als 200 der gelben Automaten.

Von Nina Hoffmann