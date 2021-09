Langenhagen

Ein alter Kaugummiautomat kommt am Langenhagener Rathaus seit dem vergangenen Jahr zu neuen Ehren: Wer dort 50 Cent einwirft, erhält eine Kugel voller Blumensamen. So wollen die Sozialdemokraten mit Zustimmung der Stadtverwaltung Bienen und anderen Insekten helfen und für mehr Artenvielfalt sorgen. Die Kapseln können in dem daneben hängenden Briefkasten zurückgegeben werden und wiederverwendet oder recycelt werden.

„Bienenfutterautomat“ neu bestückt

Nun ist der sogenannte „Bienenfutterautomat“ neu bestückt worden und bietet eine Herbstmischung für Insekten an. „Die bisher erhältlichen Saatmischungen waren nur bis September pflanzbar. Ab sofort sind Krokusse erhältlich“, teilt Frank Stuckmann, Vorsitzender der SPD-Abteilung Langenhagen, mit. Diese könnten direkt als winterharte Bienenweide eingepflanzt werden, im nächsten Frühjahr böten die Pflanzen dann eine erste wichtige Nahrungsquelle für Insekten.

Wer die Krokuszwiebeln pflanzen möchte, muss sich jedoch beeilen: Diese sind nur noch bis Anfang November erhältlich. Danach geht auch der Automat in die Winterpause. Ab März 2022 sind dort dann aber wieder die neuen Frühlingssaaten erhältlich.

SPD verteilt Krokusknollen gratis auf Marktplatz

An einem Informationsstand verteilen die Sozialdemokraten am Sonnabend, 2. Oktober, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr auf dem Marktplatz am öffentlichen Bücherschrank die Krokuszwiebeln gratis. Dies ein „Wahl-Dankeschön“, sagt Stuckmann – das gibt es aber nur, solange der Vorrat reicht.

Von Sven Warnecke