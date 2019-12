Langenhagen

Dieser Auftritt hat in der Vorweihnachtszeit einfach Tradition: Das Blasorchester der Stadt Langenhagen lädt zum Adventskonzert ein. Los geht es am Sonnabend, 7. Dezember, um 19 Uhr in der Elisabethkirche am Kirchplatz. Wie in den Vorjahren bildet das Konzert den Rahmen des Langenhagener Weihnachtsmarktes. Titel wie „Irish Tune From County Derry“, besser bekannt als das irische Volkslied „Danny Boy“, oder „Nimrod“ aus den Enigma-Variationen des britischen Komponisten Edward Elgar, sollen die Zuhörer aus dem hektischen Treiben des Alltags abholen und auf die Advents- und Vorweihnachtszeit einstimmen.

Amerikanische Lieder dürfen nicht fehlen

Zum wiederholten Male in diesem Jahr treten Corinna Fiedler und Daniel Preis als Gesangssolisten mit dem Blasorchester der Stadt auf. Präsentiert werden dieses Mal amerikanische Weihnachtstitel wie „I Saw Mommy Kissing Santa Claus“ aus der Zeit der Jackson Five und „ Santa Claus Is Coming to Town“ in bester Frank-Sinatra-Manier.

Gemeinsam mit ihrem musikalischen Leiter Harald Sandmann haben die Musiker des Orchesters wieder ein stimmungsvolles Programm mit einigen Überraschungen erarbeitet, sodass die Zuhörer farben- und facettenreiche Klänge mit zahlreiche emotionale Momente erleben werden. Der Eintritt ist frei.

Wer den Auftritt des Blasorchesters am 7. Dezember verpasst, sollte sich den Heiligabend schon jetzt fest vormerken. Am Dienstag, 24. Dezember, ist eine Abordnung des Blasorchesters im Einsatz und spielt ab 17 Uhr vor der Elisabethkirche besinnliche Weihnachtslieder.

Von Stephan Hartung