Auf den Terrassen des Seniorenheims Bachstraße in Langenhagen ist am Sonnabend besonders viel los gewesen. Die Bewohner rückten so nah wie möglich an die Balkongeländer, um den Garten im Blick zu haben. Selbst wenn die Sicht eingeschränkt gewesen wäre, so hätten sie die Blasinstrumente der siebenköpfigen Abordnung des Blasorchesters der Stadt Langenhagen in jedem Fall hören können. Die Musiker spielten Klassiker und moderne Werke. So wollen die Bläser in diesen Zeiten der Corona-Krise für ein wenig Abwechslung und Unterhaltung sorgen.

Ein Ständchen zum Geburtstag

Geburtstagskind Giesela hatte es jedenfalls in 93 Lebensjahren noch nicht erlebt, dass ihr Geburtstagsständchen gleich von einem ganzen Orchester intoniert wurde. Entsprechend gerührt zeigte sich die Jubilarin, als die Bläser „Zum Geburtstag viel Glück“, anstimmten. „Das Blasorchester Langenhagen wurde schon seit Tagen sehnsüchtig erwartet“, berichtet Seniorenbetreuerin Ursula Pruß von der Vorfreude ihrer Schützlinge.

Auch in anderen Langenhagener Einrichtungen erklang Musik. Im Anna-Schaumann-Stift spielte Akkordeonist Michael Tewes auf, unterdessen kam das Klarinettenduo mit Laurent Letourneux und Stefan Zieker in Kaltenweides Margeritenhof für eine Konzerteinlage vorbei. Im Seniorendomizil Haus Eichenhof ging es ebenfalls klingend rund, denn dort trat Alleinunterhalter Volker Schirbel auf. „Leider konnten wir an diesem Wochenende nicht in jeder Einrichtung einen Auftritt organisieren“, sagt bedauert der musikalische Leiter des Blasorchesters, Harald Sandmann, bedauernd. Die Einrichtungen, die diesmal nicht drankamen, werden dafür bei der nächsten Aktion „ Langenhagen bewegt“ berücksichtigt.

Von Patricia Chadde