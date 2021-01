Langenhagen

Das nennt man wohl einen zahnlosen Tiger. Langenhagens einziger stationärer Blitzer macht nicht das, was er machen sollte: Er blitzt nicht – und das bereits seit mehr als einem Jahr. Autofahrer, die es schneller mögen als erlaubt, sollten sich in der Stadt dennoch nicht zu sicher fühlen.

Weihnachten 2019 ging der Blitzer in Flammen auf

75.000 Euro hatte sich die Verwaltung den Blitzer im Jahr 2013 kosten lassen. Mit dessen Hilfe gelang es, die Zahl der Tempoverstöße auf diesem Abschnitt der Bothfelder Straße deutlich zu verringern, auch die Unfallzahlen gingen zurück. Und eigentlich galt die Geschwindigkeitsmessanlage aus wetterfestem Stahl auch als vandalismussicher.

Dass das ein Irrglaube war, zeigten gleich mehrere Anschläge. Bereits zehn Tage nach der Inbetriebnahme im Dezember 2013 hatten Unbekannte das Gerät mit einem Böller gesprengt, weitere Attacken folgten. Der bislang letzte Anschlag datierte von Weihnachten 2019. Unbekannte hatten den Blitzer damals in Brand gesteckt.

Seitdem geht der Blick vieler Autofahrer vor der leichten Rechtskurve der Bothfelder Straße auch weiter reflexartig gen eigener Tachonadel. Doch obwohl die Schäden auf den ersten Blick nicht mehr zu sehen sind: Der einzige stationäre Blitzer ist auch 13 Monate nach dem Anschlag noch nicht wieder in Betrieb.

Der Blitzer an der Bothfelder Straße in Langenhagen ist seit mehr als einem Jahr außer Betrieb. Quelle: Frank Walter

Anschläge erfolgten stets zum Jahresende

„Die Reparatur ist in Auftrag gegeben und erfolgt in Kürze“, berichtet Stadtsprecherin Inga Sievert auf Nachfrage. Für die überraschend lange Zeit ohne Blitzlicht gebe es Gründe. So habe der Schaden – rund 43.000 Euro – mit der Versicherung reguliert und die dann noch fehlenden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden müssen. „Die Reparatur hätte bereits zum Ende vergangenen Jahres erfolgen können. Darauf haben wir jedoch bewusst verzichtet, da die Vandalismusschäden stets zwischen Weihnachten und Neujahr verursacht wurden, wie auch im Jahr zuvor“, erläuterte Sievert.

Eine Plane und darunter Reste vom Absperrband der Polizei am Stromkasten des Blitzers erinnern an den jüngsten Fall von Vandalismus. Quelle: Frank Walter

So gab die Stadt die Reparatur erst im November 2020 in Auftrag. Wieder aufgebaut werden soll die Anlage nun in den nächsten Tagen, wobei sich dies pandemiebedingt noch verschieben könne, so Sievert. Auch der Frost könne die Wiederinbetriebnahme verzögern.

Stadt hatte die Anlage äußerlich wiederhergerichtet

Um die Schäden des Brandanschlags zu kaschieren und gegenüber Autofahrern zumindest den Eindruck zu erwecken, als funktioniere der Blitzer längst wieder, hatte sich die Stadt ins Zeug gelegt. „Die Anlage wurde provisorisch so wiederhergerichtet, dass von außen nicht zu erkennen war, ob sie in Betrieb ist oder nicht. Die abschreckende Wirkung der Anlage war also weiterhin gewährleistet. Somit dürfte nur einem geringen Anteil der dort fahrenden Kraftfahrer bewusst gewesen sein, dass die Anlage nicht funktioniert hat“, sagte die Stadtsprecherin. Tatsächlich erkennt man nur aus der Nähe, dass die orangefarbene Abdeckung des Blitzes nach wie vor zerstört ist.

Aus der Nähe sind die Schäden am Blitzer noch deutlich zu erkennen. Quelle: Frank Walter

In der Stadtkasse haben sich die 13 Monate ohne den stationären Blitzer allerdings bemerkbar gemacht. 40 Prozent der Einnahmen stationärer Anlagen und 50 Prozent der Einnahmen mobiler Anlagen fließen in den städtischen Haushalt, den Rest erhält die Region Hannover als Bußgeldstelle. Den Einnahmeausfall für Langenhagen gibt Sievert mit circa 45.000 Euro an. In diese Summe spielt neben dem defekten Blitzer allerdings auch ein Personalwechsel in der entsprechenden Abteilung hinein. Dies habe weniger Personal im Außendienst zur Geschwindigkeitsmessung bedeutet – und damit auch weniger Einnahmen.

Stadt nutzt mobiles Messgerät, Polizei die Laserpistole

Denn die Stadt kann bei Tempokontrollen nicht nur auf den stationären Blitzer an der Bothfelder Straße setzen, sondern auch auf eine mobile Messanlage, die regelmäßig im Einsatz ist. Die Kommune hat dafür in Absprache mit der Polizeiinspektion Burgdorf im gesamten Stadtgebiet sogenannte Messpunkte festgelegt. „Schwerpunkte hierbei liegen vor Schulen, Kitas und in 30er-Zonen“, teilte die Stadtsprecherin mit.

Auch die Polizei misst in Langenhagen das Tempo von Autofahrern. Sie nutzt Laserpistolen. Quelle: Matthias Balk/dpa (Symbolbild)

Auch die Polizei Langenhagen hat den monatelangen Ausfall des stationären Blitzers ein Stück weit kompensiert. „Wenn die Personalstärke es zulässt, machen wir auch Geschwindigkeitskontrollen“, sagt Einsatz- und Streifendienstleiter Hendrik Stange. Anders als von der Kommune gibt es keine teuren Fotos: Die Polizei misst das Tempo der Autos stattdessen mit einer Laserpistole und winkt die Fahrer dann aus dem Verkehr – „mehrere 100 Mal im Jahr“, so Stange.

Die Wedemark hat schon einen, Langenhagen beschafft ihn sich gerade: Blitzeranhänger kommen mit einem geringen Personaleinsatz aus. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Doch bald soll der stationäre Blitzer wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwachen. Und Verstärkung für ihn plant die Stadtverwaltung auch: Über den Haushalt 2020 wurden Finanzmittel für den Kauf eines Blitzeranhängers bereitgestellt, wie ihn die Gemeinde Wedemark schon länger einsetzt. Der Vorteil des gegen Vandalismus gepanzerten Gerätes besteht darin, dass es mehrere Tage lang ohne Personal im Einsatz sein kann. Der Blitzeranhänger soll „voraussichtlich noch im ersten Quartal 2021 zum Einsatz kommen“, so die Stadtsprecherin.

Von Frank Walter