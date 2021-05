Langenhagen

Kurze Nacht für die Langenhagener Feuerwehr: Erst brannte es in einer Kleingartenkolonie, drei Stunden später ging dann wenige Hundert Meter entfernt eine Imbissbude an der Pferderennbahn in Flammen auf.

Erst brennt Anbau einer Gartenlaube, dann ein Imbissstand

Der erste Alarm für die Ortsfeuerwehr Langenhagen erfolgte um 1.34 Uhr. 19 Ehrenamtliche eilten zur Einsatzstelle an der Sauerbruchstraße. In der dortigen Kleingartenkolonie stand der Anbau einer Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer, die Laube selbst wurde laut Polizei nur wenig beschädigt.

Drei Stunden später folgte um 4.36 Uhr dann der nächste Alarm. Wie Stadtfeuerwehrsprecher Stephan Bommert berichtet, hatte die Besatzung eines vorbeifahrenden Rettungswagens an der Pferderennbahn eine Rauchsäule bemerkt und dann die Einsatzleitstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Langenhagen und Krähenwinkel verschafften sich Zugang zum umzäunten Gelände. An der Vorderseite des Hauptgebäudes, das zur Rennbahn hin ausgerichtet ist, brannte ein hölzerner Imbissstand.

Am Rennbahngebäude bersten Fensterscheiben

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude und bekämpfte die Flammen im Imbissstand. Dieser wurde jedoch komplett vernichtet, am Hauptgebäude zerbarsten durch die Hitze etliche Fensterscheiben. Marcus Schmieder, Sprecher der Polizeidirektion Hannover, sprach von einem Gebäudeschaden auch durch die Verrußung im Bereich der ersten und zweiten Etage. „Wir hatten noch Glück. Ein paar Minuten später, und das Feuer wäre auf das Hauptgebäude übergelaufen“, sagte Sprecher Bommert.

Erst um kurz vor 7 Uhr konnte die Feuerwehr den Brandort wieder verlassen. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei geht bei Laube von Brandstiftung aus

Der Kriminaldauerdienst der Polizei nahm zunächst den Brandort in der Kleingartenkolonie in Augenschein. „Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus“, sagt Sprecher Marcus Schmieder. Ein technischer Defekt oder eine Selbstentzündung kämen nicht infrage.

Die Brandursache an der nahen Pferderennbahn stand am Morgen noch nicht fest. Dort war der Kriminaldauerdienst zu diesem Zeitpunkt noch vor Ort. Möglicherweise werden dort zudem die spezialisierten Brandermittler der Polizei ebenfalls noch nach der Brandursache forschen.

Der Text wird aktualisiert.

Von Frank Walter