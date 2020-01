Langenhagen

Nach einem Brand in einer Gartenlaube im Bereich Am Pferdemarkt war die Straße während der Löscharbeiten zwischen den Einmündungen Dünnenriede und Gutenbergstraße für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Autos wurden umgeleitet. Busse und Lastwagen konnten nach kurzer Zeit kontrolliert an der Einsatzstelle vorbeifahren, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Hasse auf Nachfrage. Als die Einsatzkräfte der Langenhagener Ortsfeuerwehr am Dienstagabend um kurz nach 18 Uhr vor Ort eintrafen, stand die Laube bereits lichterloh in Flammen.

Eine schwarze Rauchsäule sei bereits aus weiter Entfernung zu sehen gewesen, sagt Hasse. Die Laube steht direkt unterhalb der Einflugschneise für die Südbahn des Flughafens. Die Sicht sei nach Angaben des Sprechers zeitweise schlecht gewesen. Für die benachbarten Wohnhäuser habe keine Gefahr bestanden.

Langenhagener Rettungskräfte bekämpfen Feuer in Laube unter Atemschutz

Zwei Trupps bekämpften unter Atemschutz die Flammen, die aus dem Holzhäuschen schlugen. Innerhalb weniger Minuten hatten die Ehrenamtlichen das Feuer unter Kontrolle. Da die Laube teilweise eingestürzt war, mussten die Feuerwehrkräfte zunächst Teile hochheben, um an die Glutnester zu kommen. Während der Löscharbeiten kam auch sogenanntes Netzmittel zum Einsatz – dem Wasser wird eine kleine Menge Schaummittel zugemischt –, um die Flammen zu ersticken.

Wodurch das Feuer ausgebrochen ist, ist kurz nach dem Brand unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um kurz vor 19 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Insgesamt 21 Einsatzkräfte waren unter Leitung von Langenhagens Ortsbrandmeister Jens Heindorf mit vier Fahrzeugen vor Ort.

Von Julia Gödde-Polley