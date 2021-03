Godshorn

Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet an der Langenhagener Straße in Godshorn: Auf einem Firmengelände des Industriegebiets ist am Sonntag gegen 19.30 Uhr ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert konnte der brennende Lkw auf dem Grundstück der Mercedes-Benz-Niederlassung zwar bereits kurz nach der Ankunft der Einsatzkräfte gelöscht werden. „Das Führerhaus, Teile des Lkw-Aufbaus und der Ladung brannten aber komplett ab“, berichtete der Feuerwehrsprecher nicht einmal eine halbe Stunde nach der Alarmierung. Verletzt wurde niemand.

Schadenshöhe liegt bei 10.000 Euro

Am Montag haben die Ermittler die Brandursache herausgefunden. Wie Martin Richter, Sprecher der Polizeidirektion Hannover, mitteilte, gehe man von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Der Lastwagen war demnach am 16. Februar im Landkreis Gifhorn in einen Unfall verwickelt gewesen. Offenbar infolge dessen sei nun das Feuer ausgebrochen – genau an der Stelle des 7,5-Tonners, wo der Unfallschaden war. Den Schaden durch das Feuer schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Von Ingo Rodriguez und Frank Walter