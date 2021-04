Langenhagen

Nach dem massiven Feuer auf dem Parkplatz des Famila-Marktes an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen steht die Ursache weiterhin nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Auch die Höhe des Schadens ist unbekannt.

In der Nacht zum Ostersonntag, 4. April, waren auf dem Areal gelagerte große Säcke – sogenannte Big Bags – mit Bauschutt in Flammen aufgegangen. Der Brand erstreckte sich über eine Fläche von nahezu 1000 Quadratmetern. Die Feuerwehr war über Stunden mit einem Großaufgebot mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Aktuell wertet die Polizei die Angelegenheit als sogenannte „Sachbeschädigung durch Feuer“, nicht aber als Brandstiftung. Doch dazu liefen die Untersuchungen noch, sagt Lena Dittmann, stellvertretende Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Langenhagen.

Immer wieder war es in den vergangenen Monaten zu Bränden in der Stadt gekommen. Mal brannten Altpapiercontainer, mal ein Dixi-Klo oder auch mal ein Holzstapel aus unerfindlichen Gründen. Ob in Langenhagen ein Serientäter unterwegs ist, kann die Polizei aktuell nicht sagen.

Wichtig ist Dittmann aber zu betonen, dass es nach derzeitigem Stand keine Gefährdung der Umwelt durch das Löschwasser gegeben habe. Das hätten auch entsprechende Untersuchungen ergeben, diese liefen aber weiter.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (0511) 1094215 um Hinweise von Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich des Supermarktes im Gewerbegebiet Brink bemerkt haben.

Von Sven Warnecke