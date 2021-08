Kaltenweide

Zwei Jugendliche haben am Mittwochnachmittag vor dem Rewe-Supermarkt in Kaltenweide einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, setzten die beiden 14-Jährigen gegen 15.45 Uhr am Eingang des Marktes eine Palette mit etwa 20 Säcken Holzkohle in Brand. Zeugen sahen die beiden Jugendlichen wegrennen und alarmierten die Ortsfeuerwehr.

16 Feuerwehrleute eilten mit drei Fahrzeugen zur Maria-Montessori-Straße. Weil Supermarktmitarbeiter die Flammen bereits erstickt hatten, musste die Feuerwehr die Kohlen nur noch auseinanderziehen und die Nachlöscharbeiten übernehmen. Mit einer Wärmebildkamera wurden versteckte Glutnester gesucht.

Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte die beiden 14-Jährigen noch in der Nähe stellen. Zu ihrem Motiv äußerten sie sich nicht. Die Polizisten übergaben die Jungen in die Obhut ihrer Eltern und fertigten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch Feuer an.

Von Frank Walter