Langenhagen

Mit Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble spielen „Neulinge“ am Sonntag, 8. August, bei der Jazzmatinee im Rathausinnenhof. Neulinge nur, da sie zum ersten Mal in Langenhagen zu Gast sind. Denn die sechs Italiener sind bereits seit geraumer Zeit auf „Weltmusik-Mission“.

„Mit ihren Songs wie ,MöpMöp Kötbulla‘, ,Brazzone‘ oder auch ihrem einzigartigen ,Funky Tonga Groove‘ grooven die Musiker die Menschen vor der Bühne regelmäßig in Ektase“, sagt Veranstalter Horst-Dieter Soltau, der froh ist, in diesem Jahr die beliebte Musikreihe – anders als im vergangenen Jahr – wieder organisieren zu können.

„Untrügliches Gefühl für Musik“

Im Gepäck haben die stets gut gekleideten „Experti-Brassisti“ aus Palermo auch wieder ganz neue hitverdächtige „Canzoni“ im Repertoire dabei. „All diese Songs haben sich Brazzo Brazzone auf den Leib geschneidert und ihnen Arrangements verpasst, die nur so vor Witz sprühen. Ein von humorvollen Ansagen umrahmtes Gesamtpaket, mit großem spielerischen Können und einem untrüglichen Gefühl für die Musik.“ Die Besucher dürften sich darauf freuen, sagt Soltau.

Es gilt die aktuelle Allgemeinverfügung der Region Hannover für den Besuch der kostenlosen Veranstaltung von 11 bis 14 Uhr, die wie immer unter dem Motto „umsonst & draußen“ steht. Eine Registrierung erfolgt mit der Luca-App beziehungsweise mit einem Zettel, der nach vier Wochen vernichtet wird.

Im Rathausinnenhof gilt die Maskenpflicht beim Gehen und Stehen. Am Platz darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. Eine eigene Sitzgelegenheit darf mitgebracht werden.

Von Sven Warnecke