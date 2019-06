Langenhagen/Godshorn

Die Polizei Langenhagen sucht zwei Straßenräuber, die einen 33 Jahre alten Mann am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr brutal überfallen haben. Dabei ist das Opfer verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittler suchen nun Zeugen der Tat.

Wie Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze am Donnerstag mitteilt, war das spätere Opfer zu Fuß von seiner Firma an der Bayernstraße im Gewerbegebiet Godshorn zur S-Bahn-Haltestelle Mitte am Straßburger Platz unterwegs. Dazu nutzte der Mann aus Emden einen parallel zur Langenhagener Straße verlaufenden Trampelpfad. Wie Götze auf Anfrage weiter mitteilte, kamen ihm dann zwei etwa 30 Jahre alte, südländisch wirkende Männer entgegen. Sie fragten den 33-Jährigen zunächst nach Zigaretten. Als dieser verneinte, griffen die beiden dunkelhaarigen Täter plötzlich ihr Opfer an, zerrten es zu Boden und schlugen auf den Mann ein. Dabei wurde er verletzt. Sie raubten die Geldbörse mit Papieren sowie etwa 60 Euro Bargeld und flüchteten anschließend.

Beide Täter tragen blaue Latzhosen

Das Raubopfer lief zu seiner nahen Arbeitsstätte an der Bayernstraße zurück, ein dort noch weilender Kollege alarmierte daraufhin die Langenhagener Polizei. Eine Sofortfahndung nach den etwa 1,80 Meter großen Unbekannten verlief erfolglos. Götzes Angaben zufolge ist aber besonders auffällig gewesen, dass die beiden Straßenräuber zur Tatzeit jeweils blaue Latzhosen trugen, einer war zudem mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter der Telefonnummer (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke