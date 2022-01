Langenhagen

Der öffentliche Bücherschrank vor dem Martinhaus der Elisabeth-Kirchengemeinde bietet Bücherfreunden einen Platz zum Austausch. Bereits seit September 2019. Seither wird er von Menschen im Quartier rege genutzt, berichtet nun Kirchenkreis-Sprecherin Andrea Hesse.

Gleichwohl: In jüngster Vergangenheit wurde dieser Bücherschrank genau wie in Godshorn und Engelbostel von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern zum Deponieren ihrer Pamphlete mit zweifelhaftem Inhalt genutzt. Aber nur kurz. Denn Ehrenamtliche kontrollieren die Einrichtungen regelmäßig.

Idee des Bücherschranks entsteht im Sanierungsbeirat

Hesse ruft nun die Anfänge des Bücherschranks auf dem Kirchplatz in Langenhagen in Erinnerung. Seinerzeit sei die Idee im Sanierungsbeirat für die „Alte Mitte“ Langenhagens entstanden. Da die Elisabethkirche im Sanierungsgebiet liegt, griff der Kirchenvorstand die Idee auf und kümmerte sich um die Realisierung: Ausgewählt wurde ein stabiles Modell. Der sogenannte Kreativkreis der Kirchengemeinde leistete den Großteil der Finanzierung aus Weihnachtsmarkterlösen, weiteres Geld gab es von der Städtebauförderung.

„Zunächst dachten wir, dass der Bücherschrank kaum Betreuung braucht und dass sich Angebot und Nachfrage von selbst regeln“, erzählt Kirchenvorsteherin Ulrike Bodenstein-Dresler. Bald wurde sie eines Besseren belehrt. Im Schrank landeten immer mal wieder teils vermodert riechende Exemplare oder auch missionierende und veraltete Schriften. Bodenstein-Dresler tat sich in der Folge mit Ute Reimann zusammen. Beide kümmern sich nun ehrenamtlich um ein ausgewogenes Angebot.

Menschen kommen beim Tausch ins Gespräch

„Ich kenne die Verlagsprofile und habe kein Problem mit dem Aussortieren“, erzählt die studierte Bibliothekarin Reimann. Im Bücherschrank am Rande des Kirchplatzes trennt sie nicht zwischen Sachbüchern und schöner Literatur, will auch keine alphabetische Sortierung: Interessierte kommen, um in den Büchern zu stöbern und das mitzunehmen, was sie anspricht; gezielt sucht hier kaum jemand bestimmte Titel.

Zwei- bis dreimal in der Woche kommen sie oder Ulrike Bodenstein-Dresler zum Bücherschrank, um aufzuräumen oder auszusortieren. „Hier ist auch ein kleiner Ort der Begegnung entstanden“, sagen beide Frauen unisono. „Menschen kommen über die Bücher miteinander ins Gespräch, und für einige ist es ein schönes Gefühl, dass das, was sie einstellen, noch von anderen gelesen wird.“ Auch der Gedanke der Nachhaltigkeit durch Teilen spiele dabei eine Rolle.

Von Sven Warnecke