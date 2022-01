Das Aktionsbündnis „Langenhagener gegen rechte Gewalt“ ruft zum Gedenken an das ehemalige Frauen-Konzentrationslagers an der Hackethalstraße im Brinker Hafen auf. Am 6. Januar soll an die Opfer des Nationalsozialismus und speziell an die Frauen aus dem KZ Langenhagen erinnert werden.