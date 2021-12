Kaltenweide

Das Goethe-Institut im slowenischen Ljubljana hat in Zusammenarbeit mit 26 slowenischen Schulen 765 Grußkarten für ältere Menschen in Deutschland und Österreich vorbereitet. Auch Seniorinnen und Senioren in Kaltenweide dürfen sich über diesen Weihnachtsgruß der besonderen Art freuen.

Die Grundschüler und Gymnasiasten hatten die Weihnachtskarten selbst gestaltet und darauf Weihnachts- und Neujahrswünsche in deutscher Sprache geschrieben. Der Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) hatte sich in die Aktion eingeklinkt und zahlreiche Grußkarten an die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenwohn- & Pflegeheimes Margeritenhof am Kaltenweider Platz übergeben. Die Verbindung zwischen dem BfK und der Beauftragten für Deutsch-Bildungskooperationen am Goethe-Institut in Ljubljana hatte Jan Hülsmann hergestellt. Er ist Vorsitzender des Fördervereins Städtepartnerschafts- und Freundschaftskomitee Langenhagen.

BfK-Vorstandsmitglied Rabea Lachkham hat die Karten höchstpersönlich an Wohnheimleiterin Martina Sandvoss und Markus Neugebauer, dem Leiter der Betreuungskräfte, übergeben. Die Mitarbeiter des Heimes erfreuten die Bewohnerinnen und Bewohner schließlich an Heiligabend mit den Weihnachtsgrüßen aus dem fernen Slowenien.

Von Fiona Lechner