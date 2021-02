Langenhagen

Die Langenhagener SPD lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Austausch mit der niedersächsischen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) ein. Auch die SPD-Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori wird bei der Onlinekonferenz am Dienstag, 2. März, um 18.30 Uhr dabei sein. „Wir bekommen viele Anfragen zur Corona-Situation und zum Thema Impfen“, sagt Gamoori. Um Fragen zu Impfterminen oder der Sicherheit von Impfstoffen zu klären, stehe die Gesundheitsministerin beim Onlinebürgerforum zur Verfügung.

„Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern in Langenhagen die Möglichkeit bieten, mit unserer Gesundheitsministerin Carola Reimann und Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori gerade in diesen schwierigen Zeiten ins Gespräch zu kommen und ihre Probleme anzusprechen“, sagt Langenhagens SPD-Vorsitzender Tim Julian Wook.

Hier können Sie sich anmelden oder zusehen

Anmeldungen sind über die Seite der Bürgermeisterkandidatin auf www.afragamoori.de oder per E-Mail an kontakt@afragamoori.de möglich. Wer nur per Livestream zuschauen möchte, kann das auf der Facebooks-Seite von Gamoori oder der SPD Langenhagen tun.

Von Sebastian Stein