In den Parks, an den Seen und auf den Gehwegen – das Problem mit dem Hundekot sorgt in Langenhagen für Ärger. Bei der Stadt hat es nach eigenen Angaben in jüngster Zeit wieder so viele Beschwerden gegeben, dass der Bürgermeister selbst nun einen Brief verfasst hat. Mirko Heuer (CDU) wendet sich darin an alle Hundebesitzerinnen und -besitzer im Stadtgebiet: „Wir beobachten mit Sorge schon seit einiger Zeit, dass die Bereitschaft abnimmt, die Hinterlassenschaften der Hunde einzusammeln“.

Heuer: Gesundheitsgefahren nicht auszuschließen

„Wir stellen niemanden unter Generalverdacht, ich hoffe, das wird in meinem Brief deutlich“, sagt Heuer. Aber eine andere Möglichkeit, die tatsächlich Verantwortlichen anzusprechen, gebe es nicht. „Leider hat sich bei Kontrollen gezeigt, dass die Bürgersteige, Gehwege und Grünanlagen wirklich übel aussehen“, schreibt Heuer in dem Brief. Durch die Verunreinigungen könnten auch Krankheiten übertragen werden – gesundheitliche Gefahren etwa für spielende Kinder seien nicht auszuschließen.

Die vermehrten Beschwerden beziehen sich nach Angaben der Stadt jedoch nicht nur auf öffentliche Flächen, sondern vermehrt auch auf Hinterlassenschaften in Vorgärten und Einfahrten von Privatgrundstücken. Heuer verbindet sein Schreiben deshalb mit einer Bitte an alle Hundehalterinnen und -halter, darauf zu achten, dass die Tiere ihr Geschäft nicht an den genannten Stellen verrichten: „Das ist nämlich in der Tat ekelerregend.“ Sollte es doch dazu kommen, seien die Halterinnen und Halter dazu verpflichtet, den Kot zu beseitigen.

„Kacke fliegt Mitarbeitern um die Ohren“

Doch dazu kommt es oft eben nicht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Grünkolonne würde beim Rasenmähen „die Kacke im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren“ fliegen, meint Heuer. Dabei seien sie eigentlich nicht dafür verantwortlich, sich um die Beseitigung zu kümmern. „Es ist nicht die Sache der Stadt Langenhagen oder Ihrer Mitmenschen, die Hinterlassenschaften Ihres Hundes zu entfernen“, so Heuers Appell.

100 Euro für einen Haufen

Die Stadt könne nur selten den Verursachenden direkt ausmachen – „dazu müssten wir uns Tag und Nacht auf die Lauer legen“, erklärt Heuer. Wenn der kommunale Ordnungsdienst doch einmal jemanden auf frischer Tat ertappt, sind 100 Euro plus Verwaltungsgebühr fällig. Sollte Heuers Appell keine Wirkung zeigen, will er diese Art der Kontrollen in Langenhagen verstärken. „Nein, nicht weil wir Geld brauchen“, schreibt Heuer gleich dazu.

Brief sorgt für Diskussionsstoff auf Facebook

Der Brief sorgt im sozialen Netzwerk Facebook für Erregung. Zuletzt hatte es in mehreren Langenhagen-Gruppen wieder vermehrt Posts zu liegengelassenen Hundehaufen gegeben. Nach Heuers Schreiben äußern einige aber nun doppelte Kritik am Bürgermeister – zum einen unterstellen sie ihm, mit dem Schreiben Wahlkampf zu betreiben und zum anderen, alle Hundebesitzer unter Generalverdacht zu stellen. Eine breite Mehrheit von Hundehalterinnen und -haltern sowie weiteren Kommentatorinnen und Kommentatoren hält jedoch dagegen und unterstützt den Aufruf in der Sache und in der Vorgehensweise.

Sind Kotbeutelspender die Lösung?

Derzeit prüft die Stadt auch eine weitere mögliche Option, die zur Milderung des Problems beitragen soll: Hundekotbeutelspender. Fünf existieren schon im Stadtgebiet, zwei im Weiherfeld, einer in Godshorn und zwei plastikfreie Alternativen mit dem aus Pappe bestehenden sogenannten Poopick im Stadtpark. Doch die bloße Existenz oder das Aufstellen neuer Spender ist nur die halbe Miete. Diese müssten auch regelmäßig mit frischen Tüten aufgefüllt werden. Dafür würde die Stadt dann Patenschaften suchen – „wir beschaffen die Beutel, Sie kümmern sich um die Befüllung“, schreibt Heuer. Zuletzt müssten die Beutel dann von den adressierten Halterinnen und Haltern aber auch genutzt werden.

