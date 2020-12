Langenhagen

Die SPD-Kandidatin für die Bürgermeisterwahl in Langenhagen 2021 hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Afra Gamoori will sich dort die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger direkt anhören. Es soll nach Parteiangaben der erste Schritt sein, in der Stadt einen neuen politischen Stil zu etablieren. „Entscheidungen dürfen nicht mehr im Alleingang oder auf gut Glück gefällt werden. Wir wollen die Stadt für und mit allen Menschen zusammen gestalten“ sagt der Langenhagener SPD-Vorsitzende Tim Julian Wook. „Dafür muss man ein offenes Ohr haben. Afra Gamoori kann zuhören und sie weiß, was zu tun ist, um Probleme zu lösen“, ergänzt die Vorsitzende Anja Sander.

Gamoori ist von Montag bis Sonntag erreichbar

Mit dem neuen „Bürgerphone“, will die 30-jährige Kommunalpolitikerin für alle Langenhagenerinnen und Langenhagener jeden Tag von Montag bis Sonntag unter Telefon (0151) 40325644 erreichbar sein. „Ich möchte mit allen Leuten ins Gespräch kommen. Mich interessieren ihre Geschichten, ihre Wünsche und ihre Sorgen. Und wie sie sich das Langenhagen von morgen vorstellen“, sagt Gamoori. Mit allen zusammen wolle sie eine Zukunftsvision von Langenhagen entwickeln, in der die Menschen gerne lebten. Außer dem klassischen Anruf sind auch Chats und Videocalls über Whatsapp, Signal oder Telegram möglich.

Mitgliedervotum steht wegen Corona noch aus

Ende Oktober hatte die Führung der Langenhagener SPD Afra Gamoori als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen geschickt. Ein Votum der Mitglieder steht allerdings noch aus. Die Partei hatte eine entsprechende Versammlung wegen der Corona-Pandemie verlegt. Derzeit ist Gamoori noch Ratsfrau in Hannover. Für die Langenhagener CDU wird voraussichtlich der derzeitige Amtsinhaber Mirko Heuer zur Wiederwahl antreten – auch hier steht noch ein Mitgliedervotum aus.

Von Sebastian Stein