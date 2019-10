Langenhagen

„Was sich in den anderen Kommunen zeigt, geht auch an uns nicht spurlos vorüber“, beginnt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer seine Haushaltsrede für das Jahr 2020. Bereits vor zwei Jahren sei eine „nicht unwesentliche Veränderung in unserem Haushalt eingetreten“. Nach sieben fetten Jahren und ausgeglichenen Zahlen mit teils opulenten Überschüssen muss die Stadt künftig mit einem Defizit leben. Denn nach den Prognosen drohten nun sieben magere Jahre. Seit 2018 habe sich der Wind gedreht und „bläst uns schärfer ins Gesicht“, betonte er. Die Zukunft lasse das böse Wort Haushaltssicherung langsam erscheinen.

Zwar konnte das entstandene Defizit dank der Überschüsse in Höhe von 50,7 Millionen Euro bisher abgepuffert werden. Doch die Rücklage werde wohl nur noch bis 2022 reichen. Danach könnte eine von Behördenseite verhängte Haushaltssperre mit entsprechenden Einschränkungen drohen, prognostizierte Heuer und appellierte ans Sparen.

Rücklage reicht wohl nur bis ins Jahr 2022

Das könne nur gemeinsam gelingen, sagte der Bürgermeister und forderte eine größere politische Haushaltsdisziplin ein. Aktuell könne er nur eine Art Intervallsparen feststellen. „Wenn es gerade passt, dann wird der Gürtel enger geschnallt, um ihn bei anderer Gelegenheit wieder weiter zu machen“, sagte Heuer. Die Politik sei in Zeiten gut gefüllter Kassen eher bereit, mehr Zusagen zu machen, als man sich mittelfristig tatsächlich leisten könne. Er spricht von einem deutlichen Zielkonflikt, einerseits die „schwarze Null im Haushalt“ zu fordern und auf der anderen Seite viele Themen auf die politische Agenda zu schreiben, sagte der Verwaltungschef und nannte etwa Bildung, Kinderbetreuung, Wohnraum, Infrastruktur, Inklusion, Feuerwehr, Digitalisierung oder das aktuell wichtige Thema Klima.

Das vergangene Jahr kann nach dem vorläufigen Abschluss wohl noch mit einem Defizit von etwa 3,8 Millionen Euro abgeschlossen werden. Doch in den Folgejahren sieht das bereits schlechter aus. Nach Angaben des Bürgermeisters drohe für das aktuelle Jahr inklusive des vom Rat nun mit einigen Einschränkungen in Sachen Stellenplan beschlossenen Nachtragshaushalts ein Minus von 6,1 Millionen Euro. „Und das auch nur durch eine bessere Entwicklung der Steuererträge“, betonte Heuer.

Mirko Heuer : Langenhagen geht es vergleichsweise gut

Die Stadt hat sich seit 2011 quasi auf der Sonnenseite in Sachen Einnahmen bewegt. „Seit 2018 gibt es also umgekehrte Vorzeichen, die sich leider auch mit dem Haushalt 2020 und der Finanzplanung bis 2023 fortsetzen“, sagte Heuer. Und die mageren Jahren könnten durchaus länger andauern. Der Haushaltsentwurf des Bürgermeisters für das Jahr 2020 schließt mit einem Defizit von 8,9 Millionen Euro ab, im Jahr 2023 können das bis zu 14,8 Millionen Euro sein.

Doch in Relation zu anderen Kommunen, die schon länger im Minus seien, gehe es Langenhagen noch gut. Denn bei einem für 2020 veranschlagten Haushaltsvolumen von rund 178 Millionen Euro sei das Defizit noch erträglich – „und rein rechtlich gelten unsere Haushalte trotzdem als noch ausgeglichen, weil die Überschussrücklage herangezogen werden kann“, argumentierte der Verwaltungschef.

Dennoch frage sich Heuer, was sich Langenhagen auf Dauer noch leisten könne. Etwa bei einem so wichtigen und in die Zukunft der Stadt gerichteten Thema wie Bildung und den anstehenden Schulbauprojekten. Denn mehr Fach-, Aufenthalts-, Differenzierungsräume bedeuten nicht nur mehr Investitionskosten, sondern auch mehr Ausgaben für Reinigung und Instandhaltung. Es dürften auch die Folgekosten nicht aus den Augen verloren werden, „denn unsere immensen Investitionen der nächsten Jahre werden den Haushalt dauerhaft zusätzlich belasten“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Höhere Investitionskosten und gleichzeitig weniger Kosten für Sach- und Dienstleistungen oder Personal zu fordern, sei ein weiterer Zielkonflikt.

Bürgermeister fordert mehr Haushaltsdisziplin ein

Künftig müssten stärker Prioritäten gesetzt werden. Deshalb sollte bei politischen Anträgen vorher sorgsam geprüft werden, was eine Umsetzung des Antrages auf Dauer kosten werde. „Anträge sind manchmal schnell geschrieben und sicherlich immer mit gutem Grund; die Auswirkungen auf unsere Ressourcen sieht man aber meist erst später“, so Heuer.

„Selbstverständlich ist Geld ausgeben schöner als zu sparen“, sagte er und hatte auch einige Pläne für 2020, die er im Rat am Montagabend vortrug. „Trotz unserer defizitären Haushalte sind wir finanziell nach wie vor gut aufgestellt“, berichtete er und sprach von kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 76,85 Millionen Euro. Diese sollen bis 2023 auf mehr als 80 Millionen Euro ansteigen. „Realistisch, aber nicht zu optimistisch“, nannte er das.

Dieses Mehr an Einnahmen soll trotz der sich abschwächenden Wirtschaft nicht über Steuererhöhungen generiert werden. Dieses Signal habe er aus der Politik so auch deutlich vernommen. Obwohl: Langenhagen befindet sich nach Angaben Heuers im Vergleich der Regionskommunen aktuell im unteren Drittel der Hebesätze.

Nach dem Willen des Bürgermeisters Mirko Heuer soll die Wasserwelt nun auch einen eigenen Freibadbereich bekommen. Die geplante Investition beläuft sich auf circa 5 Millionen Euro. Quelle: Sven Warnecke (Symbolbild)

Stadt investiert bis 2023 257 Millionen Euro

Ungeachtet der wenig rosigen Prognosen hat der Bürgermeister einige Investitionen für 2020 im Programm: etwa den Ausbau der neuen Leibniz IGS, die Fortentwicklung des Förderprogramms Zukunft Stadtgrün, Zuschüsse an Sportvereine zum Bau von zwei Kunstrasenplätzen nach dem Hannoverschen Modell, das gemeinsame Gerätehaus für die Feuerwehren Kaltenweide und Krähenwinkel sowie den Bau eines Freibades an der Wasserwelt. „Das wird mit Sicherheit eine kontroverse Diskussion geben“, meinte Heuer. Insgesamt beläuft sich das geplante Investitionsvolumen für 2020 auf 91,4 Millionen Euro. Es summiert sich bis 2023 auf stolze 257 Millionen Euro – und muss dann mit Krediten in Höhe von 242,5 Millionen Euro finanziert werden.

Dazu lesen Sie auch

Gespart werden muss, nur wo?

Ratsmehrheit zerfällt im Streit um Haushalt

Chaos im Rat: „Die Region lacht über uns“

Beratungsfirma will Haushalt untersuchen

Kritik am Haushalt: SPD ruft Kommunalaufsicht an

Ein Blick nach Isernhagen

Von Sven Warnecke