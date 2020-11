Langenhagen

Im nächsten Jahr hat Langenhagen die Wahl. Im Herbst 2021 entscheidet sich, wer künftig als Bürgermeister, im Rat der Stadt und in den Orträten das Sagen hat. Anders als beispielsweise bei der Bundestagswahl dürfen dann auch bereits 16-Jährige über die politischen Mandate mitentscheiden. Für einen Austausch über lokalpolitische Themen hatten sich die beiden Politik-Wirtschaft-Leistungskurse des zwölften Jahrgangs des Gymnasiums nun Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU) eingeladen. Und der hatte zu Themen wie Corona, Digitalisierung in den Schulen und politische Teilhabe durchaus Spannendes zu berichten.

Wie geht es Langenhagens Wirtschaft in der Corona-Krise ?

„Dem Flughafen geht es nicht gut, er leidet unter erheblichen Einbußen“, beantworte der Bürgermeister eine entsprechende Frage. Dies betreffe jedoch auch ganz viele andere Firmen. „Wir gehen davon aus, dass manche Unternehmen die Corona-Krise nicht überleben werden.“

Anzeige

Wie steht es um die Gewerbesteuer als wichtige Einnahme?

Kalkuliert hatte die Stadt für das Haushaltsjahr 2020 mit Einnahmen von rund 75 Millionen Euro, im Moment erreicht sind 56 Millionen Euro. „Das kann aber noch zum Jahresende nach unten korrigiert werden“, sagte Heuer. Für das aktuelle Jahr bekomme die Stadt durch den Rettungsschirm von Bund und Ländern zwar einen Teil der Einnahmeverluste ersetzt. Da die Berechnungsgrundlage aber der Durchschnitt der Vorjahre sei, werde man so kaum auf 75 Millionen Euro kommen. Und noch völlig offen sei, wie sich die Steuereinnahmen im nächsten Jahr entwickeln werden. Dennoch: Die Erfahrung zeige, dass es nach schwierigen Zeiten auch wieder aufwärts gehe, so der Bürgermeister. Man tausche sich regelmäßig mit den Unternehmen aus und spüre dabei vorsichtigen Optimismus.

Was sagt Mirko Heuer zur Kritik an übervollen Bussen, in denen sich kein Abstand einhalten lässt?

„Das, was gerade in den Bussen abläuft, ist eine Katastrophe“, so der Bürgermeister. Die Stadt Langenhagen habe sich an die für den Nahverkehr zuständige Region Hannover gewandt und auf die vollen Busse hingewiesen. Deren Antwort: Man habe weder zusätzliche Busse noch das Personal dafür. „Um Druck zu machen, haben wir dann an unsere Regionspolitiker geschrieben“, sagte Heuer. Die Antwort habe er nun in der Zeitung gelesen: Teile der Politik fordern den Einsatz von Reisebussen im Nahverkehr für den Schülertransport. Klar sei, dass man das Virus stoppen müsse – und dafür werde man von städtischer Seite alles tun, was man tun könne.

Gerade in der Corona-Krise zeigt sich, wie wichtig die Digitalisierung der Schulen ist. Wie steht es dort?

Bei der Ausschreibung für das WLAN im Container-Campus im Eichenpark gab es Probleme. Die Stadt musste den einzigen Bieter wegen einer Formalie ablehnen. Mittlerweile ist eine Firma gefunden. Im Februar oder März soll das WLAN im provisorischen Oberstufen-Gebäude funktionieren. Der Neubau des Gymnasiums an der Pferderennbahn werde ohnehin allen Ansprüchen an digitale Technik genügen.

Und an den anderen Schulstandorten?

Mittelfristig will die Stadt alle 21 Schulen mit WLAN ausstatten. Um die Mittel aus dem Digitalpakt abrufen zu können, braucht es jedoch jeweils ein Medienentwicklungskonzept, und da ist laut Heuer in den vergangenen Monaten nichts passiert. Bei den digitalen Endgeräten läuft es dem Bürgermeister zufolge momentan auf Klassensätze mit iPads hinaus. Problematisch ist aber noch die Personalfrage für die technische Betreuung: Die IT-Abteilung der Stadtverwaltung ist für den Support von 500 Mitarbeitern mit PC-Arbeitsplätzen ausgelegt. Kommen nun all die Schüler hinzu, „bedeutet das ein exponentielles Wachstum“, so Heuer. Dennoch: Man hoffe, 2021 nennenswerte Schritte umsetzen zu können. Wobei man nicht vergessen dürfe: „Präsenzunterricht ist unglaublich wichtig, die Technik kann nur unterstützen.“

Und wie können Jugendliche abseits der Kommunalwahl in der Lokalpolitik in Langenhagen mitreden?

Seit rund einem Jahr wird über die Schaffung eines Jugendparlaments diskutiert. Dieses könnte nach einem entsprechenden Ratsbeschluss Mitglieder in die Fachausschüsse des städtischen Rates entsenden. Mittlerweile liege der Satzungsentwurf weitgehend vor, sagte Heuer. „Da sind wir auf einem guten Weg.“ Junge Langenhagener sollen ihr Parlament wählen können, es soll auch einen Jugendbürgermeister geben. Angedacht sind ein Budget und das Recht, eigene Anträge zu stellen. Noch sei allerdings rund ein halbes Jahr Vorbereitung nötig. „Ich weiß nicht, ob das 2021 schon was wird.“

Von Frank Walter