Langenhagen

Afra Gamoori zieht für die SPD Langenhagen in den Kampf um das Bürgermeisteramt bei der Kommunalwahl am 12. September. Sie wird dabei gegen Amtsinhaber Mirko Heuer (CDU) antreten, der in seine zweite Amtszeit gehen möchte. Nach der mit breiter Mehrheit beschlossenen Nominierung durch den Langenhagener Parteivorstand und die Abteilungsvorsitzenden folgte nun das Mitgliedervotum, welches der Kandidatin eine Zustimmung von 86 Prozent bescherte.

Gamoori: „Rückenwind für den Wahlkampf“

Insgesamt verfügt die SPD in Langenhagen über rund 290 Mitglieder. 58 von ihnen beteiligten sich an der Abstimmung. Für den Co-Vorsitzenden Tim Julia Wook eine überraschend hohe Zahl: Immerhin seien bei Präsenzveranstaltungen oft nur etwa 40 Mitglieder anwesend. Die Aufstellungskonferenz konnten die Langenhagener Genossen nun am heimischen Bildschirm verfolgen, sie ging digital über die Bühne. Dabei sprachen der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Steffen Kracht, Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, Grußworte. Ihre Stimmen abgeben konnten die Mitglieder anschließend bei einem Urnengang in allen Ortsteilen.

Die nun offizielle Bürgermeisterkandidatin war sichtlich dankbar für das Ergebnis. „Ich bedanke mich bei allen Genossinnen und Genossen für dieses grandiose Ergebnis. Dies ist ein echter Rückenwind für den Wahlkampf. Als Bürgermeisterin möchte ich eine für alle sein und allen Menschen die Basis für ein gutes und erfülltes Leben in Langenhagen bieten. Dafür möchte ich Langenhagen zusammen mit der SPD und Zivilgesellschaft in eine erfolgreiche und schöne Zukunft führen“, sagte Gamoori.

Wook: „Ergebnis ist starkes Signal“

Die SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Anja Sander und Tim Julian Wook zeigten sich erfreut über den Ausgang der Wahl und das Verfahren. „Mit der digitalen Aufstellungskonferenz und einer Urnenwahl in allen Ortsteilen konnten wir die SPD-Mitglieder in der Breite erreichen und voll in die Aufstellung einbeziehen“, so Sander. „Das Ergebnis ist nicht nur ein starkes Signal für Afra Gamoori als Bürgermeisterkandidatin, sondern verleiht der gesamten SPD in Langenhagen Flügel für den Wahlkampf. Geschlossen wollen wir als SPD die Kommunalwahl in Langenhagen gewinnen“, sagte Wook.

Erstmals vorgestellt hatte sich die Hannoveranerin Gamoori den Langenhagener SPD-Mitgliedern im Oktober in einem Brief. Die 29 Jahre alte Lehrerin engagiert sich politisch bislang im Rat der Landeshauptstadt Hannover, wo sie auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist.

Für die SPD Langenhagen geht es nun in die finale Phase der Wahlprogrammberatung. Die Kandidaten für den Rat der Stadt und die Ortsräte will der SPD-Vorstand voraussichtlich im Mai vorstellen. Die Personen für die Spitzenpositionen stehen laut Tim Julian Wook bereits fest.

Von Frank Walter