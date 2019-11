Nach 47 Jahren und drei Monaten ist Schluss: Hartmut Dallmann, Dienststellenleiter der Bundespolizei am Flughafen Hannover in Langenhagen, geht in den Ruhestand. Der 63-Jährige war die vergangenen elf Jahre für die Sicherheit am Airport zuständig – und hatte einige prägende Einsätze.