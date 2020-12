Langenhagen

„Seit einem Jahr ist die Welt nicht mehr so, wie wir sie kennen“, sagt Frank Steigerwald, Sprecher der Bundespolizei am Flughafen Hannover in Langenhagen. Die weltweite Covid-19-Pandemie bestimme seitdem den privaten und beruflichen Alltag vieler Menschen. „Das zeigt uns unsere Grenzen, aber auch unsere verborgenen Stärken auf“, meint der Beamte – und erklärt so die Idee seiner Kollegen.

Steigerwald erinnert daran, dass das Wort „Pandemie“ das Wort des Jahres 2020 geworden sei und jeder wüsste, was „AHA“ bedeute – gemeint ist die Forderung, Abstand zu halten sowie Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Im Gegensatz zu vielen Erwachsenen könne jedes Schulkind das Abstandsmaß von 1,50 Metern einschätzen, ergo auch einhalten, betont Steigerwald.

Kinderhospiz Löwenherz erhält eine Spende

Mit diesem Wissen sei in der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover die Idee entstanden, eine vorweihnachtliche Spendenaktion für Menschen, die aktuell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu initiieren. „Um es mit den Worten von Samuel Smiles zu sagen: ,Teilnahme ist der goldene Schlüssel, der die Herzen anderer öffnet‘“, beschreibt Steigerwald die Intention seiner Kollegen. In der Folge kam so bei diesem Anliegen eine vierstellige Summe zusammen.

Empfänger dieser Spenden ist der Wünschewagen Niedersachsen vom Arbeiter-Samariter-Bund. Dieses Spezialfahrzeug erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase oder eben deren Angehörigen einen Herzenswunsch, damit Sterbende nach Möglichkeit „wunschlos gehen können“, erläutert Steigerwald.

Nun konnte die Polizeichefin am Flughafen, Corinna Bolinius, den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 3700 Euro überreichen. Auf Abstand bedacht reichte sie diesen an die Mitarbeiterinnen des Arbeiter-Samariter-Bundes, Julia-Marie Meisenburg und Laura Schröder, weiter. Zusätzliche 350 Euro gehen an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke.

