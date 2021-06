Hannover

Im Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt und einer groß angelegten Razzia mit Schwerpunkt in Hessen hat es am Montag auch Durchsuchungen in Niedersachsen gegeben. Das bestätigte das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen auf Anfrage der HAZ. Der Behörde zufolge sind Wohnungen in der Region Hannover, im Bereich Schaumburg und im Landkreis Celle durchsucht worden. Nach HAZ-Informationen soll die Aktion in der Region in Langenhagen stattgefunden haben. Dabei sind vier Männer im Alter von 32, 34, 41 und 43 Jahren verhaftet worden. Darüber beschlagnahmten die Ermittler auch hinaus Mobiltelefone, Fahrzeuge und Bargeld. Weitere Angaben wollte das LKA nicht machen.

Insgesamt 60 Verdächtige

Die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft richten sich gegen insgesamt 60 Mitglieder der Bande. Sie stehen im Verdacht, unerlaubt Betäubungsmittel in nicht geringer Menge hergestellt und verkauft zu haben. Insgesamt kommen neun der 60 Verdächtigen aus Niedersachsen. Fünf von ihnen sind bereits Anfang Mai, nach der Entdeckung einer Indoorplantage für Cannabispflanzen im Bereich Schaumburg, festgenommen worden. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Verständigung der Bandenmitglieder soll über sogenannte Kryptohandys, also Mobiltelefone mit besonders starker Verschlüsselung, gelaufen sein. Amerikanischen Ermittlern war es gelungen, diese Verschlüsselung zu knacken, sodass die deutschen Behörden tätig werden konnten.

Zahlreiche Waffen beschlagnahmt

An den Razzien waren am Montag insgesamt 1500 Einsatzkräfte beteiligt. Die Ermittler konnten dabei mehr als 120 Kilogramm Marihuana, 25 Kilogramm Haschisch, mehr als 6000 Cannabispflanzen, drei Kilogramm Heroin, etwa ein Kilogramm Kokain, 100 Kilogramm Streckmittel, mehr als 30 Kilogramm Amphetamin und 15 Kanister mit Amphetaminbase sicherstellen. Zudem beschlagnahmten die Beamten mehr als 20 Waffen, darunter mehrere Schusswaffen.

Von Tobias Morchner