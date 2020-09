Langenhagen

Am Donnerstag, 10. September, werden von 11 bis 11.20 Uhr in Langenhagen Handys piepen, Radiowarnungen und Durchsagen zu hören sein. Die Stadt beteiligt sich am bundesweiten Warntag mit einem Probealarm zur Warnung vor Naturkatastrophen, Reaktorunfällen oder unvorhergesehenen lebensbedrohlichen Ereignissen. Der Tag soll zur Aufklärung über die Funktion und den Ablauf der deutschen Warnsysteme beitragen und die Sensibilität in der Bevölkerung erhöhen. Zukünftig wird dieser Probealarm einmal jährlich am zweiten Donnerstag im September zu hören sein.

Auch Langenhagen warnt zukünftig über die App Katwarn

Ein wichtiger Teil des Warnsystems ist die App Katwarn. Alle offiziellen sogenannten Gefahrenabwehrbehörden wie etwa die Region Hannover, der Deutsche Wetterdienst, das Warnsystem des Bundes und viele Sicherheitszentren verschicken Warnungen über diese Anwendung.

Auch die Stadt Langenhagen wird ab Donnerstag selbst eigene Warnungen über dieses System versenden. „Im Fall von Gefahrensituationen wie etwa Bombenräumungen oder Großbränden können wir die Bevölkerung jetzt schnell und effizient selbst darauf aufmerksam machen“, sagt Jan-Christopher Altenhoff vom Team Gefahrenabwehr.

So können Sie zukünftig die Meldungen der Stadt empfangen

Zunächst müssen sich Nutzer die App auf ihr Smartphone herunterladen. In der Anwendung können sie Warngebiete abonnieren und den sogenannten Schutzengel aktivieren, um die ortsbezogenen Katwarn-Meldungen zu erhalten. Zudem besteht die Möglichkeit, themenbasierte Warnungen zu erhalten, etwa zu – derzeit noch nicht wieder stattfindenden – Festivals und Großveranstaltungen.

Von Sebastian Stein