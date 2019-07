Langenhagen

Werbung im A1-Format: Seit einigen Tagen machen bunte Schilder an Laternenmasten auf das bevorstehende Stadtfest in Langenhagen aufmerksam. Circa 200 Plakate hat Frank Mario Kubon im Stadtgebiet und in den nördlichen Stadtteilen von Hannover auf öffentlichen Plätzen und an Masten am Straßenrand angebracht. 60 weitere Schilder hat der Plakateur an Privatstellen verteilt.

Das Fest auf dem Marktplatz steigt in diesem Jahr am letzten Juli-Wochenende. Von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, können sich Besucher auf ein buntes Programm und jede Menge Stände freuen. Veranstalter Michael Grimm richtet die beliebte Sause in diesem Jahr aus. Fest steht bereits, dass der Tag der Langenhagener in diesem Jahr am Sonntag ist. Von 14 bis 18 Uhr präsentieren sich dann Vereine und Ehrenamtliche auf der Marktplatz-Bühne. Und auch Kubon selbst ist am Sonnabend und Sonntag mit dabei, erzählt er. Dann zeigt er ein Puppentheater und eine Clown-Show. Die Geschäfte im CCL öffnen am verkaufsoffenen Sonntag und laden zum Bummeln ein.

Von Julia Gödde-Polley