Der Protest der Langenhagener zeigt Wirkung: Die Buslinie 460 fährt morgens jetzt in Richtung Grundschule Engelbostel ein wenig später. Für die Kinder ist das ein Vorteil. Doch die Pendler in Richtung Nordhafen leiden weiterhin unter dem reduzierten Fahrplan.

Bus für Grundschüler in Engelbostel fährt jetzt später

