Langenhagen

Spätestens mit dem neuen Fahrplan sollen Busse auch das Gewerbegebiet Rehkamp ansteuern – dafür setzen sich jetzt die Chefs gleich mehrerer Unternehmen ein. Sie haben bereits eine Anfrage an die Region Hannover und die Üstra geschrieben, die Antworten stehen aber noch aus.

Derzeit können Beschäftigte, die in den zahlreichen Betrieben arbeiten, die S-Bahn bis zum und ab dem Bahnhof Pferdemarkt nutzen. Von dort aus gelangen sie entweder mit Bussen der Linie 470 von der Haltestelle Bahnhofstraße zum Pferdemarkt, oder sie gehen gleich die gesamte Strecke entlang der Karl-Kellner-Straße zum Pferdemarkt – und von dort aus ins Gewerbegebiet. Mindestens 20 Minuten, schätzt Annika Düllick von der Wagner Group, dauert der Fußmarsch vom S-Bahnhof zu den Unternehmen. Das schrecke viele Mitarbeiter ab, das Auto stehen zu lassen und auf Bus und Bahn umzusteigen, sagt die Assistentin der kaufmännischen Geschäftsleitung des Unternehmens, das sich auf Brandschutz spezialisiert hat.

Hälfte der UPS-Mitarbeiter nutzt das Jobticket

Dort arbeiten gut 270 Beschäftigte – Tendenz steigend. Das gilt auch für UPS. Der Logistikkonzern hat in der vergangenen Woche den Grundstein gelegt für eine 160 Millionen Euro Investition, bei der in zwei Bauabschnitten neue Gebäude entstehen. Als eine Folge plant UPS, weitere 500 Arbeitsplätze zu schaffen. „Dann arbeiten hier mehr als 1500 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit“, sagt Carlo Ritacco, als Division Manager auch für die Niederlassung in Langenhagen zuständig. Bei Wagner kämen ebenfalls mindestens 30 weitere neue Kollegen dazu, sagt Düllick.

Angesichts dieser Entwicklung und der Tatsache, dass die Parkplätze entlang der Schleswigstraße, des Rehkamps und der angrenzenden Straße begrenzt seien, hätten die Verantwortlichen jetzt das Gespräch gesucht mit der Langenhagener Wirtschaftsförderung. „Wir können leider aktiv nichts anschieben, weil die Verantwortung bei Regionsverwaltung und Üstra liegen“, sagt Wirtschaftsförderer Jens Monsen, der gleichwohl die Initiative unterstützt und Netzwerk-Gespräche anbieten kann. Unterdessen haben Torsten Wagner, Geschäftsführer der gleichnamigen Unternehmensgruppe, und Ritacco sowohl Region als auch Üstra kontaktiert.

Region und Üstra verweisen auf Wirtschaftlichkeit

„Es bietet sich an, den Bus durch den Rehkamp fahren zu lassen“, sagt Ritacco und UPS-Betriebsrat David Ilsemann ergänzt, dass es bereits einen möglichen Haltepunkt gebe. Seinen Angaben zufolge nutzen schon jetzt 470 Beschäftigte das Jobticket, bei einem attraktiveren Angebot würde diese Zahl noch steigen. Alle drei sehen in der Anbindung zudem aktive Unterstützung der Firmen. „Wenn sich junge Leute bei uns vorstellen, geht es immer um den Nahverkehr, weil viele gar kein Auto mehr besitzen“, weiß Düllick aus Gesprächen mit Bewerbern.

Regionssprecher Klaus Abelmann bestätigt auf Nachfrage, dass in seiner Behörde ein entsprechendes Schreiben der Firmen eingegangen ist. „Aber eine Entscheidung können wir frühestens zum nächsten Fahrplan treffen“, sagt er. Üstra-Sprecher Udo Iwannek verweist auf die Wirtschaftlichkeit einer neuen Haltestelle, sie sei Voraussetzung für einen positiven Beschluss. Diese Argumentation können die Rehkamp-Anlieger nachvollziehen, aber: Es müsse nicht jeder Bus die Schleife durchs Gewerbegebiet fahren, und die Nachfrage steige sicherlich mit dem Angebot, sind Düllick, Ritacco und Ilsemann überzeugt.

Von Antje Bismark