Langenhagen

35 Jahre haben Margot Koch-Engel und Ehemann Hans-Jürgen mit ihrer Modeboutique Blanc das Angebot im CCL mitgestaltet. „Die zurückliegenden 15 Monate waren aber ganz besonders“, sagt die Blanc-Inhaberin und rollt angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit den Augen. Ende vergangener Woche hatte das Ehepaar das Lädchen nun ein letztes Mal geöffnet – nun ist aus Altersgründen Schluss. Die Nachricht von der Geschäftsaufgabe hatte sich rasch bei den Nachbarn herumgesprochen, es gab viele Abschiedsgeschenke. Die Auslage blieb bis aber zur letzten Minute sorgfältig dekoriert. Hans-Jürgen Engel stieg immer wieder ins Schaufenster, um die weniger werdenden Ware ins rechte Licht zu rücken.

Auch im übrigen CCL geht es seit einer Woche wieder geschäftiger zu: Friseure und viele andere Geschäfte bieten Click & Meet an, was Kunden erlaubt, mit Terminvereinbarung und negativem Corona-Test in die Läden zu kommen. Andere setzen weiter auf Bestellung und Abholung (Click & Collect), während der Erwerb von Dingen des täglichen Bedarfs, zu denen Babykleidung, Nahrung und Presseerzeugnisse zählen, wie gewohnt weiterläuft.

Centermanagement bietet im Internet Überblick

Wer hat offen und wer nicht? Damit Besucher nicht auf Verdacht kommen müssen und eventuell enttäuscht sind, bietet das CCL auf seiner Internetseite www.ccl-langenhagen.de tagesaktuelle Informationen zu den Ladenöffnungszeiten der einzelnen Geschäfte. Centermanagerin Angelika Kramm und ihr Team halten die Seite auf dem neuesten Stand.

Zur Galerie Dank Click & Meet kommen wieder Kunden in die Geschäfte im CCL – doch nicht alle Händler machen mit, wie ein Rundgang zeigt

Mit aktuellem Corona-Test ist Shoppen möglich

Wer das Ergebnis eines aktuellen Schnelltests vorweisen kann, kann dank Click & Meet einen persönlichen Termin vereinbaren, sagt Kramm. Wie und wann sich die dazugehörige Verordnung wieder ändert, könne aber niemand vorhersagen. „Deshalb kommunizieren wir alle Fakten so sorgfältig und umfassend, wie möglich“, erklärt die CCL-Centermanagerin. Auch wenn der detailreiche Service Nerven und viel Zeit kostet, findet Kramm das Vorgehen zukunftsweisend.

Ein Bummel durch die Ladenpassagen zeigt ein facettenreiches Bild: Hand- oder per Computer geschriebene Hinweise an den Schaufenster machen sichtbar, dass die Bandbreite der Reaktionen bei den Händler so vielseitig wie das Sortiment im Einkaufszentrum sind.

Einige Geschäfte sind seit geraumer Zeit geschlossen

Ein Geschäft wünscht seit November 2020 im Schaufenster „... eine frohe und gesunde Weihnachtszeit.“ Ein paar Meter weiter wirbt die örtliche Buchhandlung für ihren Bestellservice via WhatsApp. Neben zahlreichen geschlossenen Ladentüren und Schaufenstern mit Weihnachts- oder Osterdeko gibt es bei Foto-Biering den ganz konkreten Hinweis: „Passfotos nur auf Termin.“

Wenige Meter weiter, am Stand der Südperle, herrscht munteres Treiben. Dort dürfen die Kunden einfach an den Stand herantreten. Exotisches Obst, besondere Kräuter und frischer Spargel sind sehr gefragt. Die Standinhaber Funda und Cumhur Erol kommt mit dem Schälen der Stangen kaum hinterher.

Nach einer kurzen Schließung im Februar 2020 ist auch das Team der Arko-Filiale durchgehend für Kunden da und verkauft Süßigkeiten. Weniger Meter entfernt hat Kaffeeröster Tchibo sein Sortiment angepasst: Wo früher Kleidung, Haushalts- und Freizeitartikel dominierten, werden Inzwischen überwiegend Nahrungsmittel angeboten, weshalb Kunden auch ohne gültigen Schnelltest in den Laden dürfen.

Click & Meet kommt gut an

Maren Kleber, Mitarbeiterin im Modegeschäft Storno, bietet dagegen Click & Meet an. Denn Mode zählt nicht zu den Dingen des täglichen Bedarfs, hier ist die Corona-Verordnung restriktiver. Kundin Vasilika Ntouskou zeigt ihren negativen Schnelltest-Beleg und wird hereingelassen. „Ich finde das Einkaufen sehr entspannt, und die ausführliche Beratung gefällt mir ebenfalls sehr“, sagt sie.

Auch Marzena Zippers ist gerade in ein Beratungsgespräch vertieft. Kundin Angelika Ressler möchte sich bei Top Girl mit modischen Neuheiten eindecken. Oliver Meyer vom Mode Journal ist ebenfalls für den Einkauf nach Termin gerüstet und steht sogar mit zwei Mitarbeiterinnen bereit. „Click & Collect oder Click & Meet funktionieren, aber die Kasse der Einzelhändler füllen sie leider nicht“, sagt er.

Friseure dürfen wieder öffnen

Mit gültigem PCR- oder Antigen-Schnelltest, einem Termin und einer FFP2-Maske ist der Weg zu einer neuen Frisur ebenfalls geebnet. Bei Friseur Apel steht die Friseurin bereit, das Auftragsbuch mit vielen freien Terminen liegt vor ihr. „Die Leute müssen erst mitkriegen, dass wir wieder da sind“, sagt sie. Noch ist sie der einzige Mensch im Ladenlokal. Vergleichbar geht es beim Reisebüro Schauinsland zu. „Wir haben heute den ersten Tag geöffnet und stehen mit unserem Service bereit“, sagt die Reiseverkehrskauffrau. Gefragt hatte bis Freitagmittag noch keiner.

Gewinnspiel zum Muttertag

„Wir lassen uns gerne tolle Aktionen einfallen und wollen den CCL-Besuchern etwas bieten“, sagt Centermanagerin Kramm. Bei einem Onlinegewinnspiel zu Muttertag, das bis zum 5. Mai läuft, kann man einen Blumenstrauß gewinnen. „Wir unterstützen die CCL-Mieter nach Kräften“, sagt Kramm. Zum Beispiel liefert eine Fachkraft Informationen zu rechtlichen Fragen und unterstützt bei der Beantragung von Förderanträgen. „Aus meiner Sicht ist dieser Service eine besondere Stärke von uns. Diese Bestärkung genießen Händler außerhalb eines vergleichbaren Verbundes nicht“, sagt Kramm.

Von Patricia Chadde