Die Sommertour der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Langenhagen ist um eine Episode reicher. Dominic Veltrup hat einen Tag bei der Stadtentwässerung Langenhagen verlebt. Die Tour der Fraktion ist noch nicht abgeschlossen, der Ratsherr zog aber bereits jetzt ein positives Fazit.

Straßen säubern, Mülleimer leeren, Kanäle reinigen – Veltrup erlebte eine abwechslungsreiche Hospitation. „Ich hatte vorab einen Zeitplan bekommen. Es hat mich sehr beeindruckt, wie gut bei der Stadtentwässerung alles organisiert und die Aufgaben durchgetaktet sind“, sagte Veltrup im Rückblick und fügte hinzu: „Die Leute arbeiten wie die Heinzelmännchen – teilweise zu Zeiten, an denen das öffentliche Leben noch gar nicht begonnen hat.“ Entsprechend früh ging es um 7 Uhr los mit einer Kehrmaschine in die Kastanienallee. „Das sieht von außen immer so einfach aus“, sagte Veltrup. „Aber man muss genau aufpassen, für die Bürsten ist nicht viel Platz zwischen den Autos und der Bordsteinkante.“

Darum ist das Steuer im Stadtentwässerungsfahrzeug rechts

Der Kaltenweider war dabei als Beifahrer unterwegs – sein Sitz befand sich im Fahrzeug allerdings auf der linken Seite. „Ich habe jetzt gelernt, warum in den Fahrzeugen der Stadtentwässerung der Lenker auf der rechten Seite ist. Damit der Fahrer nicht immer in den laufenden Verkehr aussteigen muss“, berichtete Veltrup. So war es auch während der zweiten Tour des Tages: Mülleimer leeren in den Ortschaften, was die Stadtentwässerung zweimal pro Woche erledigt.

Auffällig dabei: In Kaltenweide waren im Abfall viele Beutel mit Hundekot. „Das ist ein gutes Zeichen, dass die Hundebesitzer offenbar von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.“ Weiter ging es auf die Walsroder Straße, hier erfolgten Kanalarbeiten – denn die Stadtentwässerung reinigt auch die Regenwasserrohre. Den Schlusspunkt bildete das Abpumpen von Wasser in Engelbostel. Anschließend schaute sich Veltrup noch am und im Klärwerk um und ließ sich einen Saug- und Spülwagen auf dem Betriebshof der Stadtentwässerung erklären.

CDU-Sommertour geht noch weiter

Stationen der Sommertour der CDU-Fraktion waren in den vergangenen Wochen auch Besuche von Horst-Dieter Soltau in der Wasserwelt, eine Visite von Reinhard Grabowsky bei der Finanzverwaltung und einen Tag von Uwe Gülke beim Ordnungsamt. „Wir haben darüber in der Fraktion schon gesprochen. Tenor ist, dass das eine gute Idee war und auch in der Bevölkerung für eine gute Resonanz gesorgt hat“, sagte Veltrup. Noch ist die Tour, anders als geplant, aber nicht zu Ende. „Wegen der Ferien war es nicht einfach, alle Termine zu vereinbaren.“ Jessica Golatka plane beispielsweise noch eine Hospitation im Kindergarten.

Von Stephan Hartung