Die CDU Langenhagen hat ihr Wahlprogramm selbstbewusst mit „Unsere Heimat mutig gestalten“ betitelt. Anders als die SPD, die die Bürger bereits in der Programmfindung beteiligt hatte, hat die CDU die Themen weitgehend selbst festgelegt. Jetzt sind die Bürger am Zuge.

„Wir wollten keine Luftschlösser bauen“

Man habe mit Fraktion und Stadtverband am neuen Programm gearbeitet, erläutert die Parteivorsitzende Jessica Golatka. Bis auf eine Bürgerbefragung in Godshorn habe man das Programm selbst erstellt. „Wir bekommen doch permanent Rücklauf aus der Bevölkerung. Und wir wollten keine Luftschlösser bauen“, meint Golatka. „Das ist unser Themenangebot. Wir haben unsere Werte, setzen auf Kontinuität“, fügt ihre Stellvertreterin Claudia Hopfe hinzu.

Jetzt allerdings sind alle Langenhagener aufgefordert, ihre Meinung zum Wahlprogramm abzugeben. Denn auch wenn die einzelnen Punkte durchnummeriert sind: Als Priorisierung sei dies nicht zu verstehen. Bis Ende der Sommerferien kann jeder Interessierte auf www.wirsindlangenhagen.de drei Topthemen benennen. Die Themen mit den meisten Stimmen soll dann die neue Ratsfraktion vorrangig verfolgen.

CDU wünscht sich klare Verhältnisse

Dafür wünscht sich der Stadtverband klare Verhältnisse. „Wir wollen klar als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen“, sagt Golatka. Das wünscht sich die CDU besonders vor dem Hintergrund der stetigen Unruhe in der Politik der vergangenen Jahre. Eine „Wunschkoalition“ will Golatka nicht benennen. Für sie steht aber fest, dass es mit AfD, BBL und WAL keine Zusammenarbeit geben werde. Diese seien teils „deutlich zu extrem“. Claudia Hopfe spricht in diesem Zusammenhang von teils „„destruktiven Verhaltensweisen“.

Wir fassen auszugsweise zusammen, wie sich die CDU die künftige Stadtpolitik vorstellt.

Wirtschaftsstandort Langenhagen

Das werden Unternehmer gern lesen: „Wir werden die Gewerbesteuer nicht weiter erhöhen“, legt sich die CDU fest. Neu installieren wollen die Christdemokraten ein „Feedback-System“ für Unternehmen, die dann dort Verwaltungsvorgänge bewerten können. Daraus soll die Stadtverwaltung dann Verbesserungen ableiten.

Städtische Investitionen

Die Liste der Investitionen umfasst unter anderem Schulen, Feuerwehrhäuser, Straßen und auch das Rathaus – „vor allem eine Konsequenz aus gestiegenen Brandschutzbestimmungen und dem Wachstum unserer Stadt“. Alle Projekte, die bis Jahresende beschlossen wurden, will die CDU umsetzen lassen. Warten muss deshalb das Außenschwimmbecken an der Wasserwelt. „Das wird es mit uns in den nächsten fünf Jahren nicht geben“, legt sich Golatka fest.

Digitales Langenhagen

Moderne Technik soll dabei helfen, den Personalzuwachs bei der Stadt zu begrenzen. In puncto Fortschritt bei der Digitalisierung seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie „eine echte Chance“, meint die Stadtverbandsvorsitzende. Damit die Politik das Thema aktiv begleiten kann, fordert die CDU einen neuen Ratsausschuss für Digitalisierung und Personal. Politische Sitzungen sollen weiter in einer Mischung aus digitaler Übertragung und Präsenz abgehalten werden. Auch im Serviceangebot für die Bürger soll Langenhagen digitaler werden, ohne deshalb jedoch die Verwaltungsstellen in den Ortschaften zu schließen.

Mobilität und Verkehr

Die Stadt soll bei anstehenden Sanierungen den Straßenraum neu aufteilen. Fuß- und Radwege sollen deutlich sichtbar getrennt werden. Alle Akteure sollen an einem Runden Tisch zur Verkehrssicherheit zusammenkommen. Der Verkehr im Gewerbegebiet Godshorn soll möglichst direkt auf die Autobahn geleitet werden. Die Stadt soll sich dort für eine neue Auffahrt auf die A352 in Richtung Westen starkmachen. Für die Landesstraßen 380 und 382 in Schulenburg fordert die CDU dauerhaft Tempo 30. Der Flughafen soll die Nachtflüge reduzieren und den Tagflugverkehr dafür stärken. Die Stadtbahnlinie 1 soll schnell bis zum Bereich Pferderennbahn/Wasserwelt/neues Gymnasium verlängert werden.

Sicheres Langenhagen

Die Stadt soll die Feuerwehrhäuser bedarfsgerecht ausbauen, die Polizei ihre Präsenz auf den Straßen erhöhen. Aufstocken will die CDU auch den kommunalen Ordnungsdienst, der zurzeit vier Mitarbeiter umfasst.

Schulen und Kitas

Die Ausstattung der Schulen soll weiter verbessert werden. Außer den Sanierungen der Schulen ist für die CDU der Bau einer Zentralküche für hochwertiges, frisches Schüleressen ein wichtiges Vorhaben. Im Kita-Bereich soll das Angebot vielfältiger werden. Eltern von Grundschulkindern sollen zwischen der Nachmittagsbetreuung zu Hause, in der Ganztagsschule und im Hort wählen können.

Kinder, Jugend und Ehrenamt

Kinder sollen auf guten Spielplätzen spielen und auch ihre Ferienpassaktionen genießen können. Außerschulische Weiterbildungsangebote, beispielsweise in der neuen Sternwarte im Gymnasium, sollen hinzukommen. Auch in Krähenwinkel soll ein Jugendtreff entstehen. Die Stadt soll jährlich einen Preis für Zivilcourage vergeben. Jugendliche sollen für ehrenamtliches Engagement belohnt werden, beispielsweise mit Gutscheinen für Kino und Schwimmbad.

Leben im Alter und Inklusion

Senioren-Wohngemeinschaften als Alternative zum Pflegeheim sollen bei der Gründung aktiv unterstützt, die Zahl der Tagespflegeplätze soll ausgebaut werden. Die CDU will die Integrationsbeauftragte und den Beirat für Menschen mit Behinderungen unterstützen.

Wohnen im Quartier und lebendiges Stadtzentrum

Die Stadt soll innovative generationsübergreifende Wohnformen fördern. Nach dem Vorbild Wiesenau und Alte Mitte sollen weitere Quartiere in der Kernstadt eine Stärkung erfahren. Eine Bebauung am Handelshof und die Gestaltung des benachbarten Platzes soll das Angebot erweitern und die Aufenthaltsqualität steigern. Im Fokus steht auch das Postgebäude als zentrales Element am Marktplatz.

Bildung, Kultur, Sport

Die Volkshochschule (VHS) ist für die CDU „unverzichtbarer Bestand des Bildungsangebotes“. Auch die Stadtbibliothek soll im Stadtzentrum bleiben. Das kulturelle Netzwerk in der Stadt soll auch in finanziellen Krisenzeiten gefördert werden. Lob gibt es für den Sportring als verlässlichen Partner, auch in den Ortschaften soll die Stadt weiter in die Sporthallen investieren. Die Attraktivität des Silbersees soll die Stadt durch die Markierung von Bahnen für das Schwimmtraining erhöhen.

