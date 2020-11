Langenhagen

Langenhagens CDU-Stadtverband setzt bei der Kommunalwahl im Herbst nächsten Jahres auf einen Generationswechsel in der Ratsfraktion. Auf die Erfahrung der Älteren wollen die Christdemokraten dabei aber nicht verzichten.

Schaper : „Es braucht jüngeres Denken“

„Wir stehen für den Generationswechsel“, sagt Jessica Golatka selbstbewusst. Mit „wir“ meint Langenhagens CDU-Chefin, selbst 36-jährig und aktuell Ratsmitglied, neben sich in diesem Fall Alexander Schaper. Der 34-Jährige, der bislang kein Mandat innehat, möchte bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 für den Rat der Stadt und die Regionsversammlung kandidieren. Schapers Vater Heinz arbeitet aktuell als Ratsmitglied mit.

Die momentane Zusammensetzung der eigenen Ratsfraktion beschreibt Golatka so: „Viermal über 70, der Großteil über 60, nur mancher hat noch die Fünf vorn.“ Das Ziel sei klar: „Der Altersdurchschnitt soll signifikant sinken.“ Denn bei einer Kandidatenliste mit überwiegend älteren Männern spiegele man nicht die Gesellschaft wider. Im Jugendhilfeausschuss beispielsweise sollten für die CDU künftig junge Eltern sitzen – also Menschen, deren direkte Lebenswirklichkeit auch zu den zu behandelnden Themen passt.

Schaper, der als Unternehmer in der Immobilien- und Hausverwaltungsbranche arbeitet und der Mittelstandsvereinigung der CDU Langenhagen vorsteht, stimmt da zu. Er ist überzeugt: „Es braucht jüngeres Denken. Man muss zwar nicht alles umwerfen, aber man sollte es sinnvoll hinterfragen.“ Sich selbst bezeichnet er als „vielleicht etwas dynamischer als Ältere“. Gewünschter Nebeneffekt aus seiner Sicht sei, dass er als neues Ratsmitglied sachorientierter und unbelasteter von der Vergangenheit arbeiten könnte. Tatsächlich hatte sich das Miteinander im Rat der Stadt und in dessen Fachausschüssen in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Das hatte die inhaltliche Arbeit erschwert, teils gar gelähmt.

Ziele: Heuer als Bürgermeister, 1000 Stimmen mehr als 2016

Parteichefin Golatka verweist auf mehrere Ziele, auf die sich der CDU-Stadtverbandsvorstand mit Blick auf die Kommunalwahl 2021 verständigt habe. So wolle man 1000 Stimmen mehr als 2016 erhalten und damit stärkste Fraktion im Rat werden. Mirko Heuer solle weiterhin Bürgermeister bleiben und die CDU erneut alle Ortsbürgermeister in Langenhagen stellen. Und man wolle eben die Listen für den Rat und die Ortsräte verjüngen, „auch auf den vorderen Plätzen“.

Auf den Wissensschatz der Älteren verzichten möchte die CDU dabei aber ausdrücklich nicht. „Davor habe ich Respekt. Wir wollen niemanden wegstimmen. Wir wollen die älteren Mitglieder mit ihrer Erfahrung weiter an uns binden“, sagt Golatka. Ihr schwebt vor, dass diese sich bei Fraktionssitzungen als kooptierte Mitglieder einbringen werden.

